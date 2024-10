Endless Love, anticipazioni 26 ottobre, Emir vuole portare Deniz all’estero, Kemal rapisce sua figlia

Endless Love torna domani sabato 26 ottobre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Kemal organizza un piano per anticipare Emir. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: La lotta tra i Soydere e i Kozcuoğlu si fa incandescente

Nihan è in preda all'ansia quando scopre che Emir ha preso il suo passaporto e quello di Deniz: il suo progetto di portare via la bambina all'estero sembra imminente. In risposta, Kemal elabora una strategia astuta: organizza il "rapimento" della piccola, affidandola ai suoi genitori e inviandoli in un luogo sicuro fino a quando la situazione non si sarà calmata. Tuttavia, Banu, che ha spiato gli intenti di Fehime e Huseyin, rivela il proposito a Emir, costringendo l'ingegnere a forzare i tempi

In una corsa contro il tempo, Kemal, insieme a Zehir e Ayhan, mette a punto un piano per infiltrarsi nella casa di Emir durante il trasloco di Leyla e portare via Deniz. Nel frattempo, Emir non resta con le mani in mano e cerca di anticipare le mosse di Kemal, intenzionato a farlo arrestare in flagranza di reato.

Nihan teme che Emir voglia rapire Deniz

Durante il trasloco, gli uomini di Ayhan mettono in atto il loro schema: mentre le guardie sono distratte, Kemal, travestito da traslocatore, cerca di entrare nel giardino. Tuttavia, viene scoperto da due sorveglianti e l'arrivo di Hakan, avvertito da Emir, complica ulteriormente le cose. Ma Emir non sa che il disegno di Kemal è solo un diversivo; Deniz è già stata portata via durante il caos.

Furioso e desideroso di vendetta, Emir minaccia di bruciare la casa dei Soydere e solo l'intervento di Nihan riesce a placarlo. Nel frattempo, Hakan mobilita tutte le sue risorse per rintracciare la bambina scomparsa. Deniz, intanto, si trova con Zehir, in attesa di Kemal in un luogo sicuro.

Emir continua la sua frenetica ricerca della figliastra con l'aiuto di Galip e riesce a scoprire dove si trovano Fehime e Huseyin, in attesa dell'arrivo di Kemal e Deniz. Con l'aiuto della polizia, Emir accorre sul posto, ma Zeynep, che ha chiesto a Hakan di aiutarla a trovare i suoi genitori, si rende conto di cosa sta succedendo e avvisa Kemal.

Grazie al suo avvertimento, Soydere riesce a scappare con sua figlia Deniz, lasciando Emir con un'amara sorpresa al suo arrivo. Zeynep si dirige a casa dei suoi genitori e racconta a suo fratello Tarik tutto ciò che ha scoperto, rassicurandolo che ha fatto in tempo ad avvisare Kemal, consentendogli di fuggire.

