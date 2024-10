Se mi lasci non vale: Rai 2 sfrutta il successo di Temptation Island ma punta a un prodotto più alto

"Se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che io adesso sto per pagare", cantava Julio Iglesias. Esattamente quello che ci siamo chiesti anche noi, pubblico di Rai 2, ieri sera guardando il nuovo programma condotto da Luca Barbareschi (che ritroviamo pure il sabato sera con Ballando con le stelle), dal titolo, appunto, Se mi lasci non vale. Il programma è un C'eravamo tanto amati in versione 2024: cioè molto ispirato Temptation Island. Per regia, location, fauna umana.

Luca Barbareschi in studio

Con una differenza fondamentale: su Canale 5 ci sono i tentatori che tentano di sfasciare le coppie per contratto, qui una terapeuta e una "soul coach" che, al contrario, cercano di riavvicinarle attraverso sedute e momenti di confronto. Inoltre troviamo sia due coppie con i figli e una "infiltrata" che si fa portavoce degli autori a insaputa degli altri. Le sei coppie lasceranno il programma insieme? Ai posteri l'ardua scoperta.

Il programma

Ma veniamo alla trasmissione. Sulla scia di Temptation Island, i protagonisti sono chiusi in una villa dove vivranno per un mese e mezzo: anziché essere separati però, rimangono tutti insieme. Di volta in volta, conoscono la terapeuta e iniziano a ragionare sulle proprie dinamiche di coppia; in seguito, in base a quanto emerge in seduta, le coppie vengono sottoposte a delle prove per testare la fiducia e la stima che provano l'uno per l'altra.

Le coppie

Il casting ha provato a discostarsi dai soliti cliché, ma l'intelligenza emotiva scarsa è una merce troppo appetibile per rinunciarci. Perciò, pur con qualche muscolo in meno rispetto al programma concorrente, i personaggi sono quelli che sono. Federica e Andrea: hanno una figlia, lui parla come se tutto fosse un business plan, lei si è trasferita a Dubai per seguirlo ma adesso se qualcuno le chiede se è impegnata, non sa cosa rispondere. Come si mette alla prova questo amore? Con un momento Eyes Wide Shut: cioè bendando Andrea, facendo entrare un gruppo di incappucciate e vedendo se riconosce il bacio di Federica.

Un momento della prima serata di Se mi lasci non vale

Poi c'è Alessandro, che sta insieme a Clarisse ed è un maestro di empatia: lei si agita? Lui allora la calma dicendole "Calmati". Se lei dice che non ha niente, lui risolve rinunciando a sapere. Floriana e Alessandro vengono da Bari: lui le ha scaricato l'impegno del negozio che avrebbero dovuto gestire insieme, perché lui ha degli obiettivi e a una certa, se ne deve andare. In pratica, va in palestra. Come prova, li piazzano in una pescheria e lasciano Alessandro solo a fare tutto: ma lui non capisce, pensa che Floriana si stia vendicando.

Michela e Andrea stanno insieme da una vita: non convivono, lei non ha avuto altre storie, lui è convinto che una donna non debba rientrare dopo la mezzanotte e che è meglio quando una donna ha avuto un solo uomo. Ma non giudica eh, per carità. Aneta e Daniel hanno grossi problemi di comunicazione: se lei è in bagno a piangere dopo una discussione, lui telefona agli amici come se niente fosse.

Infine Mirko e Giulia, tre figli. Lei arriva carica a pallettoni; appena la terapeuta osa dire che in seduta non c'è nessuno che ha ragione o torto, la fulmina. Altroché se c'è qualcuno che ha ragione: lei. La portano presto in una "rage room", così può sfogare la rabbia spaccando tutto. Nel frattempo, la coppia infiltrata cerca di far ragionare i compagni di villa, mentre la terapeuta e la "coach dell'anima" riflettono insieme alle coppie su quanto sta accadendo. Barbareschi fa da trait d'union: sia come voce esterna narrante che dal dietro le quinte, collegato dalla stanza degli schermi.

Se mi lasci non vale e Temptation Island: programmi a confronto

Il loto del programma Rai

In definitiva, com'è questo format tutto italiano? Per ora, l'unica novità è che è terminato alle 23.30 come dovrebbe fare qualsiasi programma normale.

Se mi lasci non vale sfrutta il successo di Temptation Island pensando di attrarre il suo pubblico, ma allo stesso tempo se ne discosta cercando di confezionare un prodotto più alto. Se il linguaggio televisivo sembra essere lo stesso, gli stereotipi pure, i contenuti puntano a riflessioni reali sui rapporti di coppia. Qualche spruzzata di trash, come quella delle incappucciate, ma senza spingere troppo. A proposito: le incappucciate sono un richiamo all'ingresso delle tentatrici di Canale 5.

La presenza di Barbareschi inoltre serve, almeno nelle intenzioni, a elevare l'intera operazione. Il rischio però, è quello che il pubblico lo identifichi proprio con Temptation Island, già abbondantemente posizionato nella mente del telespettatore, e senza trash finisca per annoiarsi. Comunque per il trash c'è ancora tempo: alla seconda puntata arriva Rocco Siffredi.