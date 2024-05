Endless Love, anticipazioni 24 maggio seconda serata: Galip trama contro Leyla che rischia di perdere la casa

Nuovo appuntamento in seconda serata con Endless Love e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 24 maggio a partire dalle 23:30, subito dopo i due episodi di Terra Amara, su Canale 5. Da questa settimana, anche la soap con Nihan e Kemal avrà un doppio appuntamento a partire dalle 23:15 circa.

Anticipazioni 24 maggio ore 23:15: Zeynep ostacola i piani di Kemal e Ozan

Kemal va a trovare Ozan per sincerarsi del suo stato e per proporgli qualcosa: offrirà a lui e a Zeynep tutto il supporto finanziario necessario, con l'unico vincolo che si trasferiscano altrove, lontani dalle influenze negative di Emir e Vildan.

Ozan è attratto da questa prospettiva e ne parla a Zeynep, ma lei si oppone fermamente. Tuttavia, Ozan insiste, spingendo Zeynep a prendere una decisione estrema. Per raggiungere i suoi scopi senza rivelare i suoi veri motivi, Zeynep provoca la gelosia e la possessività di Vildan. La sua speranza è che se Vildan si opporrà al piano di Kemal, sarà più facile sventare il loro progetto e potranno restare a casa Sezin.

Zeynep vuole godersi la casa di Emir

Nihan informa Kemal che Emir afferma di aver dissotterrato il corpo di Linda e di averlo trasportato in un cimitero, ma Kemal dubita di questa versione. È convinto che Emir abbia fornito questa spiegazione solo per confonderli. Nel frattempo, Leyla si prepara per partecipare all'asta senza sapere che Vildan, con l'assistenza di Galip, sta architettando un piano per ottenere la casa.

Galip trama contro Leyla

Nihan accompagna Leyla all'asta, ma lungo la strada vengono coinvolte in un incidente d'auto. Poiché non hanno i documenti dell'auto con loro, l'altro conducente insiste per chiamare la polizia. Inizialmente, Nihan e Leyla credono che si tratti solo di una sfortunata coincidenza, ma in realtà è tutto parte di un piano orchestrato da Galip. Grazie a questo contrattempo, Vildan potrà partecipare all'asta per acquistare la casa di Leyla senza alcun ostacolo.

Zeynep è profondamente ferita per il rifiuto dei suoi genitori, ma trova conforto nella splendida casa in cui vive. Determinata a sfruttare al massimo questa opportunità, convince Ozan a rimanere con la sua famiglia. Anche Fehime soffre per la lontananza della figlia, ma viene sostenuta da Asu.

Nel frattempo, Kemal, dopo essersi assicurato che Karen sia disposta a dire tutta la verità, si mette alla ricerca del marito della donna, Taner, ancora tenuto prigioniero in un luogo segreto. Nel frattempo, Emir affida a Tarik un incarico molto delicato.