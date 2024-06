Endless Love anticipazioni del 16 giugno: Kemal e Nihan fuggono verso la libertà, la vendetta di Emir

Endless Love torna domani domenica 16 giugno su Canale 5 con un triplo appuntamento in cui un drammatico faccia a faccia coinvolge i due acerrimi nemici. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. Le tre puntate del giorno festivo vanno in onda a partire dalle 14:30 circa e si possono seguire anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 15 giugno: Nihan subisce un grave incidente, mentre Ozan confessa a Zeynep il suo omicidio involontario e il ricatto di Emir che viene arrestato e ordina a Tufan di sorvegliare Nihan in ospedale. Onder aiuta Kemal a vegliare su Nihan. Zehir ruba il passaporto di Nihan per la fuga. Galip indaga su Kemal.

Anticipazioni di Endless Love del 16 giugno: Emir ferma lo scandalo mediatico

Kemal, prima di attuare il suo piano, vuole risolvere alcune questioni pendenti. In particolare, è determinato a ristabilire la pace tra suo fratello Tarik e sua sorella Zeynep. Nel frattempo, Nihan, dopo la caduta dal balcone dell'hotel, si trova in ospedale. I giornali hanno riportato che ha tentato il suicidio e hanno fatto pettegolezzi sulla sua vita privata, ma Nihan non ha intenzione di alimentare le voci. Emir, d'altra parte, contatta il direttore della rivista che ha pubblicato gli articoli scandalistici su sua moglie e smentisce tutte le ricostruzioni dei giornalisti.

Emir scopre la fuga di sua moglie

La situazione si fa sempre più tesa quando Emir e Kemal si affrontano nelle profondità di una miniera. È una sfida verbale tra due mofidi diversi di intendere l'amore. Tuttavia, quando Kozcuoğlu estrae una pistola, Kemal reagisce e una frana travolge il suo rivale. Il destino sembra decretare la sconfitta del figlio di Galip, ma il giovane Soydere, fedele ai suoi principi, lo salva.

Una settimana dopo, Nihan viene dimessa dall'ospedale. Con l'aiuto di Leyla viene separata da Emir e portata all'eliporto, dove un elicottero e Kemal l'aspettano per una fuga verso la libertà. Suo marito si accorge presto della loro fuga e mobilita tutti i suoi uomini per rintracciarli. Nel frattempo, Vildan cerca di smascherare Zeynep, chiedendo agli infermieri di fare un prelievo. Questo dovrebbe dimostrare a Ozan che sua moglie è una bugiarda e non è incinta.

Nihan, in fuga con Kemal, è felice ma preoccupata, soprattutto per Ozan. Tuttavia, Kemal ha pianificato tutto nei minimi dettagli e ha convinto Ozan a fare un gesto che li libererà dal giogo di Emir. Finalmente liberi, i due ex fidanzati si rifugiano in un luogo segreto dove possono vivere momenti felici insieme.

Nel frattempo, Emir è alle prese con gli ispettori dell'Antitrust inviati da Kemal per rallentare il suo tentativo di inseguimento. Asu, venuta a conoscenza della fuga di Kemal e Nihan, giura vendetta contro Emir. Anche Onder e Vildan scoprono la fuga dei due amanti, e la situazione si fa sempre più complessa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nihan viene portata in ospedale e Kemal si scaglia contro Emir.