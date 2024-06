Endless Love anticipazioni 17 giugno: Ozan si sacrifica per coprire la fuga di Kemal e Nihan

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 17 giugno su Canale 5 alle 14:10: i due amanti continuano a fuggire dalla furia di Emir. Il titolo originale della serie è Kara Sevd, il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Nell' episodio del 16 giugno: Kemal ha un piano per riappacificare suo fratello Tarik e sua sorella Zeynep. Nihan è in ospedale dopo un incidente, mentre i giornali la diffamano. Emir smentisce pubblicamente le false notizie sui giornali. Kemal e Emir hanno un confronto decisivo in miniera, che culmina in una frana che coinvolge Emir.

Kemal salva Emir, mostrando il suo carattere altruista. Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, Nihan fugge con l'aiuto di Kemal. Emir cerca di recuperarli con i suoi uomini, mentre Asu giura vendetta. Vildan e Onder scoprono della fuga dei loro figli tramite una lettera di Ozan. Nonostante la tentazione di rivelare tutto a Emir, Vildan viene convinta da suo marito a non farlo.

Anticipazioni del 17 giugno di Endless Love: Tufan tradisce le aspettative di Asu

Ozan, al telefono con sua sorella Nihan, prende una decisione drastica: si costituirà per permettere a lei di fuggire da Emir e vivere una vita felice con Kemal. Nonostante i suoi timori e preoccupazioni, soprattutto per le conseguenze della sua scelta, il ragazzo è incoraggiato da Zeynep a rimanere fermo nei suoi propositi di liberare la sua gemella dal perfido marito.

Asu crede che Tufan voglia tradirla

Nel frattempo, Emir, grazie a un messaggio letto sul cellulare di Leyla, scopre i piani di fuga dei due amanti. Determinato a impedire loro di scappare, Emir si affida al suo fidato Tufan per localizzare la coppia. La caccia all'uomo è iniziata e il destino di Kemal e Nihan è appeso a un filo mentre cercano di sfuggire alla furia di Emir.

Asu, nel mentre, ha scoperto che Tufan le sta nascondendo delle informazioni cruciali. Questo suscita in lei una serie di sospetti e interrogativi su di chi può veramente fidarsi in questa intricata rete di alleanze e tradimenti, proprio mentre i suoi propositi di vendetta stanno andando verso l'epilogo.

Endless Love anticipazioni del 16 giugno: Kemal e Nihan fuggono verso la libertà, la vendetta di Emir

Leyla, dal canto suo, decide di fare una visita a Fehime e Hüseyin per spiegare loro le ragioni della partenza di Kemal. Durante questo incontro, rivela loro la verità sconvolgente: il matrimonio di Nihan ed Emir è solo una facciata e che Nihan intende chiedere il divorzio per poter essere libera di vivere la sua vita con Kemal, l'amore della sua vita.