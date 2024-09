Endless Love anticipazioni 22 settembre: Asu scopre il segreto di Nihan, mentre Kemal segue le tracce di Emir

Nuove anticipazioni della soap turca che torna domani alle 14:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Il prossimo episodio di Endless Love andrà in onda su Canale 5 domenica 22 settembre alle 14:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Kemal e Nihan inseguono Emir. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Una telefonata segreta di Emir svela il destino di Ozan?

Mentre si avvicinano i preparativi per il matrimonio tra Asu e Kemal, quest'ultimo è tormentato da profondi dubbi riguardo alla scelta imminente. Nella famiglia Soydere, si intravede una ritrovata serenità, e Kemal offre al fratello Tarik un'opportunità di impiego onesto, come segno di riconciliazione. Tuttavia, la tranquillità è interrotta quando Fehime, madre di Kemal, rivela ad Asu una verità sconvolgente: il figlio di Nihan è in realtà di Kemal.

Questa rivelazione lascia Asu in uno stato di shock e la spinge a cercare un confronto diretto con Emir che la invita a casa sua. Qui la donna incontra anche la loro madre, ancora in coma. Il confronto si intensifica quando il medico della donna in coma svela delle nuove informazioni. Emir, furioso, affronta il padre Galip, il quale tenta di manipolarlo, cercando di dissuaderlo dall'agire contro di lui mettendolo in guardia, sottolineando che attaccarlo significherebbe destabilizzare l'intero impero di famiglia.

La morte di Ozan è al centro delle indagini di kemal e Nihan

Nel frattempo, il clima è più sereno e disteso tra Ayhan e Leyla, i quali si godono una cena frutto di una scommessa vinta da Ayhan. Senza preavviso, Nihan arriva a casa di Leyla insieme alla piccola Deniz, e poco dopo si presenta anche Kemal che si unisce alla compagnia.

La nuova complicità tra Nihan e Kemal si fa evidente quando lei gli fa ascoltare una registrazione segreta dove Emir ordina ad Hakan di arrestare l'uomo incaricato di portare via Ozan dalla prigione, e una seconda registrazione rivela un appuntamento segreto tra suo marito e uno sconosciuto per discutere della morte di Ozan.

Determinati a svelare la verità, Kemal e Nihan decidono di seguire Emir e scoprire l'identità di questo misterioso individuo. Tuttavia, Nihan è presa dal timore che Emir sospetti di lei e che abbia già scoperto il suo coinvolgimento nell'indagine sulla morte di Ozan. Spaventata, cerca di prendere le distanze da Kemal, ma il sentimento che li lega rimane profondamente radicato.

Nel frattempo, Fehime fa visita ad Asu, trovandola in lacrime. Asu confessa il suo timore che Kemal, ormai sempre più distante da lei, possa riavvicinarsi a Nihan, e questo lo esponga a ulteriori pericoli. Fehime, cercando di consolare Asu, la convince a non arrendersi e a continuare a lottare per mantenere il legame con suo figlio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal mostra le foto di Ozan a un ex poliziotto forense.