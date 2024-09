Simone Annicchiarico: chi è il concorrente di Tale e Quale Show figlio d'arte

Nella nuova edizione del talent show, sono undici gli artisti che si esibiranno nel corso delle puntate in onda ogni venerdì in prima serata: tra loro c'è anche il figlio di un compianto comico italiano, scopriamo di chi si tratta.

Stasera 20 settembre su Rai 1 inizia una nuova edizione di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti arrivato alla quattordicesima edizione. Tra i concorrenti che parteciperanno al programma ci sarà Simone Annicchiarico, conduttore televisivo e figlio d'arte. Ecco cosa sappiamo della sua vita artistica e privata.

Chi è Simone Annicchiarico: Il debutto in televisione

Il nuovo concorrente del talent show di Rai, 1 nasce l'8 agosto 1970 a Roma, figlio del celebre comico Walter Chiari e dell'attrice Alida Chelli. Immerso sin dall'infanzia in un ambiente artistico, Simone Annicchiarico decide di seguire le orme dei genitori intraprendendo una carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto televisivo avviene nel 1995, all'età di 25 anni, quando conduce il programma per bambini Arriba!!! Arriba!!!, dove affianca Heather Parisi.

Carriera televisiva e successi

Dopo questo primo passo, Simone inizia a presentare rubriche cinematografiche su canali satellitari, dimostrando una crescente competenza nel settore. Il grande salto arriva nel 2007, quando approda su LA7 con La valigia dei sogni, una trasmissione dedicata al mondo del cinema e all'approfondimento di alcuni film trasmessi dalla rete, un progetto a cui lavora fino al 2013.

Parallelamente alla sua carriera televisiva, Annicchiarico si dedica anche alla recitazione, esordendo nel 2008 con una piccola parte nel film drammatico Il nostro messia. Tuttavia, è nel 2009 che Simone guadagna popolarità presso il grande pubblico, grazie alla sua partecipazione, al fianco di Geppi Cucciari, a Italia's Got Talent, il celebre talent show di Canale 5, dove collabora con giurati del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Carlo Conti e Il cast dei concorrenti della quattordicesima edizione del talent show

Nel 2010 passa in RAI per condurre TV Mania, un game show trasmesso su Rai 2, l'esperienza si rivela breve, il programma viene chiuso per bassi ascolti. Nel 2012, con la pubblicazione del suo primo libro Walter e io, Annicchiarico condivide la storia del rapporto con suo padre, il celebre Walter Chiari, uno degli attori più amati della comicità italiana.

La passione per la musica e la scrittura

Nel 2013 torna al timone di un evento musicale, il Summer Festival, questa volta in coppia con Alessia Marcuzzi, mentre nel 2014 è la volta di un nuovo progetto televisivo su Sky, Calzedonia Ocean Girls, un reality show innovativo. Sempre nel 2014, su Italia 1, conduce lo speciale natalizio A Very Special Mario Christmas, dedicato al concerto di Mario Biondi. L'anno successivo, torna alla ribalta con il programma musicale Fronte del palco, in seconda serata su Italia 1, che si concentra su esibizioni live di artisti famosi.

Tale e Quale Show 2024: concorrenti e personaggi di un'edizione che punta (ancora) al divertimento

Negli anni successivi, Simone si allontana progressivamente dal mondo della televisione per concentrarsi sulla scrittura. Nel 2018 pubblica Piccolo atlante dei nomi inventati, un'opera che testimonia il suo amore per la creatività e la parola scritta. Infine, nel 2024 realizza una biografia dedicata al padre, intitolata 100% Walter, un omaggio alla figura che lo ha ispirato nel suo percorso.

Vita Privata

Nonostante la sua popolarità, Simone Annicchiarico è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Sebbene siano circolate voci di flirt con personaggi come Belén Rodríguez e Alessia Marcuzzi tra il 2012 e il 2013, il conduttore non ha mai confermato né smentito questi rumors. È figlio unico e ha sempre mantenuto un certo distacco dai riflettori quando si tratta della sua vita personale.