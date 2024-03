Endless Love anticipazioni 20 marzo: Nihan si rifiuta di fare l'amore con Emir e scappa da Kemal

Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love, la soap turca in onda mercoledì 20 marzo intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì.

Endless Love: riassunto del 19 marzo

Emir scopre, con sua grande sorpresa, che per poter gestire la centrale dovrà collaborare proprio con Kemal. Inizialmente riluttante, è costretto da suo padre ad accettare l'accordo. Prova dunque a corrompere Kemal per escluderlo dall'affare, facendogli recapitare un assegno.

Kemal però decide di ritardare la sua partenza da Istanbul e di riconsegnare l'assegno nelle mani di Emir durante la sua festa per l'anniversario di matrimonio con Nihan. È in quel momento che Emir scopre che sua moglie e Kemal si conoscono.

Anticipazioni del 20 marzo: Vildan vuole cacciare Kemal

Vildan riconosce Kemal alla festa per l'anniversario di nozze e chiede a Nihan di cacciarlo. Lei, sconvolta, le spiega che non può perché il suo ex ora è in affari con Emir. Intanto, durante una schermaglia tra i due uomini, Emir invita Kemal a un barbecue nel fine settimana, per parlare d'affari.

Nel prossimo episodio: Nihan respinge Emir

Kemal accetta e comunica la sua decisione: si trasferirà definitivamente a Istanbul. Congedati gli ospiti, Emir fa pressioni per fare l'amore con Nihan ma lei rifiuta con decisione.

Nella nuova puntata: Un incontro inatteso

In piena notte, Nihan lascia l'albergo. Kemal, a cena con Salih, ostenta con l'amico indifferenza verso il perduto amore, poi però torna nella sua barca piena di ricordi e lì incontra Nihan.