Endless Love anticipazioni 20 aprile: Kemal scopre la verità sul matrimonio di Nihan

Endless Love torna domani sabato 20 aprile su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Emir approfitta della situazione per avvicinare anche Zeynep mentre Kemal vuole sapere da Nihan il motivo per cui ha accettato di sposare Emir. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:10 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 19 aprile Tarik cerca di contattare Emir senza successo e rifiuta l'aiuto economico di Fehime, che vorrebbe donargli i suoi braccialetti. Ozan continua a telefonare a Zeynep, nonostante le richieste della ragazza di non contattarla più. Tarik, dopo aver ascoltato una telefonata tra loro, decide di mettere in punizione sua sorella, alla quale non sarà più permesso uscire di casa senza di lui.

Kemal decide di contrattaccare Emir e di parlare direttamente con il padre di quest'ultimo, svelando i numerosi imbrogli del figlio. Nel frattempo, Emir continua a proporre un aiuto a Tarik per l'apertura del nuovo negozio e alla fine Tarik accetta.

Anticipazioni del 20 aprile, Emir manipola la situazione: approccio a Zeynep e pressioni su Ozan

Kemal mette alle strette Nihan e riesce a scoprire che la ragazza è stata costretta a sposare Emir per proteggere il fratello Ozan. Tuttavia, Nihan non rivela ulteriori dettagli e chiede a Kemal di non farle altre domande per evitare di dovergli mentire. L'uomo, preoccupato da queste nuove informazioni, organizza subito un incontro con i suoi amici Salih e Vildan per condividere la notizia e discutere insieme la migliore strategia da adottare.

Onder fa una rivelazione a Nihan

Nel frattempo, Nihan si incontra con Banu poiché entrambe hanno ricevuto foto relative alla sera dell'omicidio di cui è stato accusato Ozan. La ragazza mostra le foto anche a Onder, il quale le rivela che lui e Vildan sapevano della presenza di un'altra ragazza, presumibilmente pagata da Emir per non rivelare nulla e poi allontanata.

Emir accusa Ozan di non rendersi conto di ciò che accade intorno a lui. Alla richiesta di spiegazioni, Emir lo convince che Kemal è tornato solo per vendicarsi, cercando di danneggiare la loro famiglia e rovinare Emir stesso. Inoltre, Ozan sarebbe coinvolto, in quanto fratello di Nihan: se Nihan si innamorasse nuovamente di Kemal, potrebbe farlo finire in prigione.

Emir fa una sorpresa a Zeynep

Ozan si reca da Nihan e accusa la sorella di mettere tutti in pericolo a causa della sua vicinanza con Kemal. Intanto, la famiglia di Zeynep apprende con piacere che la ragazza vuole fidanzarsi con Salih, ignari dell'incontro segreto tra la ragazza ed Emir che per conquistarla la porta in elicottero a un concerto di un famoso cantante, idolo della ragazza, che si svolge in un'altra città.