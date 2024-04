Endless Love anticipazioni 30 aprile: Kemal sospetta che Zeynep abbia una relazione segreta e litiga con Tarik

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda martedì 30 aprile su Canale 5 scopriamo che Emir è pronto a dare il colpo di grazia a Kemal. La serie, nota con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:10 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 29 aprile, Emir e Galip si incontrano a casa della madre di Emir, che è in coma da 25 anni. Durante l'incontro, Galip si rifiuta di restituire le chiavette USB a Emir e promette di usare tutti i mezzi per trovare chi lo sta ricattando.

Kemal, che osserva la scena da lontano, è determinato a ottenere le chiavette da Galip per scoprire la verità sulla notte che ha cambiato le loro vite. Chiede l'aiuto di Zehir per questa operazione.

Nel frattempo, Zeynep confida ai genitori di non voler sposare Salih, dichiarando di non amarlo. Kemal cerca di capire le ragioni della scelta della sorella, ma Zeynep rimane irremovibile.

Tarik e Kemal litigano di nuovo

Anticipazioni del 30 aprile: Emir sta per compiere la sua vendetta su Kemal

Kemal sospetta che ci sia un altro uomo nella vita di Zeynep, ma lei nega, nessuno in famiglia è a conoscenza del legame tra la ragazza ed Emir.

La tensione nella famiglia Soydere cresce, Kemal e Tarik litigano in maniera veemente, il secondo chiede a suo fratello di farsi da parte e lasciare che sia lui a occuparsi della loro sorella come ha sempre fatto durante l'assenza di Kemal.

Zeynep approfitta della confusione per telefonare di nascosto ad Emir. Quest'ultimo è in compagnia di sua moglie, quando Nihan vede il nome della sorella di Kemal sul display del cellulare intima a suo marito di lasciare in pace la ragazza.

Emir è convinto di aver accerchiato Kemal

Nel corso del confronto tra Nihan ed Emir, la donna gli racconta che è a conoscenza delle minacce che lui ha ricevuto e adesso pretende di visionare le immagini che tengono lui e la sua intera famiglia sotto scacco.

Emir sa che il suo piano è andato a buon fine: Zeynep è innamorata di lui e Tarik è un suo dipendente. Ora che Kemal è accerchiato, l'uomo è pronto a riprendere il suo posto in società, completando la sua vendetta contro l'odiato rivale.