Endless Love anticipazioni 2 maggio: Kemal scopre il segreto di Tarik, Nihan mette in guardia Zeynep

Queste sono le anticipazioni della trama di Endless Love in onda giovedì 2 maggio su Canale 5: Nihan ascolta una telefonata di Emir e salva Kemal. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra i due protagonisti, ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Nell'episodio del 30 aprile, Kemal sospetta che ci sia un altro uomo nella vita di Zeynep, ma lei nega. C'è uno scontro acceso tra Kemal e Tarik, durante il quale quest'ultimo chiede al fratello di farsi da parte e lasciare che sia lui a occuparsi di Zeynep.

La ragazza, nel frattempo, telefona di nascosto a Emir. Nihan vede squillare il telefono con il suo nome e affronta il marito, intimandogli di lasciare in pace Zeynep. Gli racconta inoltre di essere a conoscenza delle minacce ricevute dall'uomo e pretende di visionare le immagini che tengono lui e la sua intera famiglia sotto scacco.

Mentre Kemal si gode la momentanea vittoria su Emir, quest'ultimo dopo aver sedotto la sorella di Kemal e aver assunto il fratello, è pronto per riprendere il suo posto nella società.

Galip cerca di frenare i piani di Emir

Anticipazioni del 2 maggio: I consigli di Galip a suo figlio e di Nihan a Zeynep

Galip consiglia a suo figlio Emir di essere paziente, assicurandogli che il momento giusto per lui arriverà. Nel frattempo, Kemal sta tramando qualcosa contro di lui con la complicità di Zehir. I due stanno lavorando a un piano per contrastare il potere di Emir e sconfiggerlo.

Dopo aver scoperto che Zeynep ha telefonato a suo marito, Nihan affronta la ragazza, sospettando che possa frequentare Emir. Nihan avverte la ragazza della pericolosità di Emir e la mette in guardia dalle sue intenzioni.

Tarik è attratto da Banu

Tarik, mentre passeggia con Banu, per la quale nutre un forte interesse, incontra casualmente suo fratello. Durante l'incontro, Kemal scopre che Tarik lavora per Emir, cosa che porta a una discussione accesa tra i due fratelli. Kemal è preoccupato per l'influenza negativa che Emir potrebbe avere su Tarik per le conseguenze del coinvolgimento di suo fratello con un uomo così pericoloso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal va da Galip.