Endless Love anticipazioni 19 aprile: Emir incastra Tarik, Kemal chiede aiuto a Galip

Endless Love torna domani venerdì 19 aprile su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Kemal contatta Galip per rispondere agli attacchi di Emir. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:10 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Tarik accetta il prestito di Emir

Nell'episodio del 18 aprile, Kemal firma i documenti redatti dalla società di consulenza di Rashid ma Nihan scopre che si tratta di una trappola tesa da Emir, la società è fittizia e ora il giovane Soydere rischia l'arresto per aver messo il suo nome su dei documenti illegali.

Kemal e Salih, rintracciano Rashid e lo costringono a rivelargli il piano di Emir, mentre Nihan fotocopia di nascosto i documenti che incastrano Kemal. Banu, dopo aver chiesto a Nihan di lasciare Emir perché l'uomo possa avere una relazione con lei, viene costretta dallo stesso Emir ad abortire.

Anticipazioni del 19 aprile: Emir tesse la sua tela contro Kemal

Ozan continua a telefonare a Zeynep, nonostante le richieste della ragazza di non contattarla più. Tarik dopo aver ascoltato una telefonata tra loro, decide di mettere in punizione sua sorella, alla quale non sarà più permesso di uscire di casa senza di lui.

Ozan è ossessionato da Zeynep

Lo stesso Tarik sta cercando di contattare Emir senza successo e rifiuta l'aiuto economico di Fehime, che vorrebbe donargli i suoi braccialetti. Solo più tardi riesce a parlare con il giovane Kozcuoğlu che vuole dargli un prestito per l'apertura del negozio. Alla fine Tarik, non sapendo a chi rivolgersi, accetta l'aiuto del marito di Nihan.

Galip riceve sorprendenti notizie da Kemal

Nel frattempo Kemal, stanco di subire gli attacchi di Emir passa alla controffensiva e decide di parlare direttamente con Galip, padre del suo nemico, per svelargli i numerosi imbrogli di suo figlio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La guerra tra Emir e Kemal continua.