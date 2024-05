Endless Love, anticipazioni 17 maggio seconda serata: Emir minaccia Balu, Zeynep si avvicina a Ozan

Ecco le anticipazioni degli episodi della soap turca in onda stasera venerdì 17 maggio alle 23:30 circa su Canale 5.

Secondo appuntamento in seconda serata con Endless Love e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 17 maggio a partire dalle 23:30, subito dopo il triplo episodio di Terra Amara, su Canale 5.

La serata dedicata alle soap turche è stata studiata da Mediaset per cercare di contrastare L'Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci in onda in prima serata, su Rai 1.

Nell'episodio del 17 maggio delle 14:25, Nihan e Kemal fuggono senza informazioni su Karen. Kemal promette a Asu di curare il loro rapporto. Nihan trova una chiavetta nello studio di Emir con una conversazione tra suo marito e Karen, ma non la condivide con Kemal per gelosia.

Anticipazioni 17 maggio ore 23:30, Emir prepara il suo piano

Emir, dopo aver ascoltato la registrazione tra lui e Karen, sente il bisogno di agire. Tenta di contattare Karen, ma il suo sforzo è vano. Subito dopo decide di rivolgersi a Banu. L'uomo ha incaricato la sua ex amante di sedurre Tarik. Inizialmente titubante, Banu, sotto il peso delle minacce di Emir, decide di portare avanti il piano.

Ozan incontra Zeynep

Mentre il piano di Emir prende forma, altrove, Zeynep, usata e abbandonata da Emir, si mette nuovamente in contatto con Ozan. Durante un appuntamento, gli regala una cornice vuota, un gesto carico di significato e lascia al ragazzo la scelta della fotografia da contornare.