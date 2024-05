Endless Love anticipazioni 17 maggio: Kemal fa una promessa ad Asu, Emir trama contro Tarik

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 10 maggio su Canale 5.

Endless Love torna domani venerdì 17 maggio su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che il piano di Emir va avanti.

La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela oggi va in onda alle 14:25 con un doppio appuntamento e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 16 maggio, Leyla e Kemal incontrano Galip per strada e lui resta folgorato da Leyla. Più tardi racconta dell'incontro a Vildan e Onder, riaccendendo la gelosia della donna.

Kemal si appresta ad andare in un club elegante indicatogli da Zehir, nella speranza di rintracciare Karen. Inaspettatamente, in macchina trova Nihan, evasa in pigiama dalla sua "prigione" domestica. I due, battibeccando, vanno nel locale, ma la ricerca sarà un enorme fiasco a causa della loro reciproca gelosia.

Banu deve sedurre Tarik

Anticipazioni del 17 maggio: Un audio misterioso suscita nuovi interrogativi

Dopo aver lasciato il club con Nihan e rinunciato ad ottenere informazioni su Karen, Kemal si imbatte in Asu e, come aveva promesso a Hakki, le assicura che curerà di più il loro rapporto, dal momento che vuole preservare la loro amicizia.

Nihan, tornata a casa, entra di nascosto nello studio di Emir, e sulla scrivania vede una chiavetta USB scrivania. Un volta inserita nel computer, scopre che contiene un file audio di una conversazione privata tra suo marito e Karen.

Zeynep vuole riconquistare Ozan

Ansiosa di condividere questa sua scoperta con Kemal gli telefona, quando in sottofondo ascolta la voce di Asu si lascia prendere dalla gelosia e non gli dice nulla della chiavetta.

Nel frattempo, Emir, che ha ascoltato la stessa registrazione, sente il bisogno di agire. Tenta di contattare Karen, ma il suo sforzo è vano. Subito dopo decide di rivolgersi a Banu. L'uomo ha incaricato la sua ex amante di sedurre Tarik. Lei era titubante ma ora, sotto il peso delle minacce di Emir decide di mandare avanti il piano.

Mentre il piano di Emir si mette in moto, altrove Zeynep, che è stata usata e abbandonata da Emir, è tornata a farsi sentire con Ozan e durante un appuntamento gli regala una cornice vuota, un gesto che porta con sé un significato profondo di speranza e desiderio di un nuovo inizio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Leyla e Kemal incontrano Galip per strada e l'uomo resta molto colpito da Leyla.