Endless Love anticipazioni 17 aprile: La rabbia di Emir travolge Banu, Ozan ossessiona Zeynep

Le anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda mercoledì 17 aprile su Canale 5 ci raccontano che Banu rivela a Emir di essere incinta. La soap turca si incentra sulla travagliata storia d'amore tra Kemal e Nihan, ed ha vinto l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:10 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity

Nell'episodio del 16 aprile Emir decide di ripercorrere lo stesso cammino seguito da Nihan, fino a trovare la baita abbandonata in cui, poche ore prima, si sono rifugiati la moglie e Kemal.

Emir rimprovera Ozan per avere esagerato, dando fuoco alla barca di Salih, ma allo stesso tempo si complimenta: dal suo punto di vista, finalmente il ragazzo ha agito per ottenere ciò che desidera. Nihan quando scopre cosa ha fatto suo fratello lo prega di lasciar stare Zeynep e di non farsi manipolare da Emir.

Anticipazioni del 17 aprile: Un Intricato intreccio di relazioni e conflitti

Salih cerca di convincere il suo migliore amico a dimenticare Nihan, è convinto che non sia sincera, ma Kemal sente che la donna non mente: la ragazza ha sposato Emir sotto costrizione.

Banu è costretta ad abortire

Onder e Vildan ricevono un atto giudiziario con la controffensiva di Leyla: la donna pretende di far valere il suo diritto a rilevare una quota della società della sorella. Banu rivela a Emir di essere incinta, ma lui la costringe, minacciandola, ad abortire.

Zeynep ha una discussione con Salih

Zeynep e Salih si incontrano, lei lo rimprovera per aver deciso di chiedere la sua mano senza consultarla, lui l'implora di essere dolce: sta soffrendo troppo per la perdita della barca.

Ozan non demorde e continua a ossessionare Zeynep, che lo rifiuta. Kemal minaccia Onder di rivelare i segreti del suo passato se non rinuncerà alla causa contro Leyla intentata insieme a Vildan. Lui allora cerca allora di convincere sua moglie, pur di proteggere i loro figli. Ma la donna è determinatissima a procedere.