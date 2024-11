Endless Love, anticipazioni 16 novembre: Emir a caccia del sabotatore, Tarik in cerca di protezione

Endless Love torna domani sabato 16 novembre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Hakan chiede a Zeynep di sposarlo. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal contatta la polizia per denunciare sua sorella Asu, ma inizia a dubitare che sia lei l'assassina di Ozan, nonostante abbia tentato di soffocarlo. Hakan chiede a Vildan di firmare l'autorizzazione per l'autopsia di Ozan, già firmata da Nihan, ma Vildan, sconvolta dalla notizia dell'indagine, ha una crisi nervosa. Intanto, Emir torna a casa e scopre che Zeynep è scomparsa e ordina a Tufan di trovarla. Vildan trova una lettera di Zeynep in cui confessa di aver ucciso Ozan e, armata di pistola, si dirige al molo per fermarla.

Grazie a una soffiata, Ayhan avvisa Kemal e Nihan dell'imminente fuga di Zeynep. Al molo, Vildan cerca di sparare a Zeynep, ma nella colluttazione con Nihan parte un colpo che ferisce gravemente Zeynep. Kemal la porta in ospedale, dove viene operata e dichiarata fuori pericolo. Vildan decide di costituirsi, ma Zeynep, al risveglio, non sporge denuncia, affermando che è stato un incidente. Vildan viene rilasciata dopo pochi giorni. Dimessa dall'ospedale, Zeynep viene interrogata in merito alla morte di Ozan.

Zehir aiuta Kemal a risolvere l'omicidio di Ozan

Anticipazioni di Endless Love: la lettera di Gurcan è un tassello decisivo nel mistero di Ozan

Emir scopre che l'incidente d'auto di Nihan non è stato casuale: qualcuno ha deliberatamente manomesso il servofreno della sua vettura. Determinato a scoprire i colpevoli, incarica Tufan di rintracciare l'esecutore materiale e il mandante. Nel frattempo, Gurcan, consapevole del rischio che sta correndo, chiede ad Asu maggiore protezione, temendo che la sua posizione sia ormai troppo esposta.

Tuttavia, Asu è distratta dall'intensificarsi delle indagini: Emir e Kemal stanno iniziando a collegare i punti. Venendo a sapere che Emir è in possesso del rapporto sull'incidente, tenta di far fuggire Gurcan dal paese, ma il tempo stringe, con Emir e Kemal ormai sulle sue tracce. Inoltre, la fedeltà di Tufan verso Asu comincia a sollevare sospetti agli occhi di Emir.

Hakan conduce Zeynep in centrale per un interrogatorio, ma prima che possa parlare, Emir riesce a incontrarla, manipolandola e dandole istruzioni precise su cosa dichiarare. Hakan, spinto da un desiderio di proteggerla, le propone di sposarlo, promettendole sicurezza contro le minacce di Emir. Dopo l'interrogatorio, Zeynep viene rilasciata, ma resta sotto pressione in attesa dei risultati dell'autopsia di Ozan. Anche suo padre, Huseyin, nonostante il desiderio di credere nella sua innocenza, non riesce a liberarsi dei sospetti.

La lettera di Gurcan e il mistero si infittisce

Nihan, decisa a sostenere il suo amore per Kemal nonostante le critiche di Fehime, gli consegna la lettera ricevuta da Gurcan, sospettando che contenga indizi fondamentali per risolvere il mistero dell'omicidio di Ozan. Zehir e Ayhan avviano subito le indagini. Zeynep, temendo che il suo nascondiglio sia stato scoperto, accusa Asu di aver orchestrato l'invio della lettera, ma Asu la depista insinuando che sia stato Emir a tradirla.

Nel frattempo, Gurcan propone un accordo a Emi: in cambio di denaro, gli rivelerà l'indirizzo di chi ha manomesso l'auto di Nihan. Seguendo le indicazioni di Gurcan, Emir arriva a un indirizzo che lo lascia sconvolto: si tratta dell'appartamento di Asu. Questo colpo di scena pone Asu in una posizione estremamente compromessa, mentre Emir si avvicina alla verità. Nel frattempo, Tarik, tormentato dalla possibilità che Kemal scopra il suo coinvolgimento nella morte di Ozan, si rivolge disperatamente ad Asu, chiedendole aiuto per scagionare sia lui che Zeynep.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hakan rivela a Fehime che Vildan ha sparato a Zeynep.