Grande Fratello, Helena si avvicina a Javier, ma Yulia la avverte su Mariavittoria "è gelosa di te"

In questi giorni, gli spettatori che seguono la diretta del Grande Fratello su Mediaset Extra si stanno divertendo a osservare le mosse di Javier Martinez, che sembra essersi avvicinato sempre di più a Helena Prestes. Tra sguardi, abbracci e momenti condivisi, la loro complicità non è passata inosservata. Tuttavia, a frenare sul nascere questa possibile love story ci ha provato Yulia, sussurrando a Helena che Mariavittoria sarebbe gelosa di lei.

Un corteggiamento con il benestare paterno?

Tra i concorrenti della Casa, Javier Martinez si distingue come uno degli scapoli più ambiti. Dopo la fine della sua breve relazione con Shaila Gatta, il pallavolista sembra voler seguire il consiglio del padre, che, in una lettera, gli aveva suggerito di visitare il Brasile, definendolo un paese bellissimo. E proprio Helena, la modella brasiliana, incarna il richiamo di quella terra esotica.

La complicità tra i due si è fatta evidente anche grazie alle dichiarazioni nella giornata di ieri dei diretti interessati. Javier ha detto ad Alfonso, Amanda e Mariavittorria: "Datemi tempo per pensarci," mentre Helena ha confidato a Pamela Petrarolo: "Mi trovo bene con lui e i suoi caldi abbracci mi piacciono."

Mariavittoria ha negato di essere gelosa di Helena

A movimentare questa vicenda ci ha pensato Yulia, che ha riferito a Helena che Mariavittoria potrebbe essere gelosa del suo avvicinamento a Javier. La modella brasiliana, sorpresa dalla rivelazione, ha deciso di chiarire direttamente con la specializzata in chirurgia estetica. Quest'ultima, tuttavia, ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con il pallavolista.

"Ho molto affetto per lui, ma non lo vedo in quel senso e non ci sarà mai niente - ha dichiarato decisa smentendo le parole di Yulia - Anche perché mi sono sbilanciata verso Tommaso. Sarei masochista a dire che siete carini insieme se provassi qualcosa per Javier. Anzi, sono felice se vi avvicinate."

Helena ha successivamente ammesso che il suo rapporto con Javier si sta evolvendo: "Ci stiamo facendo compagnia, lui mi chiama e io lo chiamo. Ieri abbiamo dormito insieme e poi mi ha chiesto di guardare un film. Stiamo creando una cosa molto bella, ma molto delicata. È un bravissimo ragazzo e ha l'energia giusta per me."