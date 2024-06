Endless Love anticipazioni 13 giugno, Asu ha in mente un subdolo piano per incastrare Nihan e Kemal

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda giovedì 13 giugno su Canale 5 alle 14:10, un reporter segue Nihan e Kemal. La soap turca ruota intorno alla tormentata storia d'amore tra i due protagonisti, ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 12 giugno, In presenza di Ozan, Zeynep finge di avere delle forti nausee, ingannando il marito e lasciandogli credere, di proposito, di aspettare un bambino. Arricchisce la sua messa in scena con un test di gravidanza (positivo) non suo, bensì fornitole da una ragazza incinta, amica di Sema. Ozan è al settimo cielo, ma Zeynep lo ricatta: terrà il bambino solo se lui le rivelerà tutti i segreti della sua famiglia.

Anticipazioni del 13 giugno di Endless Love: L'incontro tra Nihan e Kemal viene fotografato da Gokhan.

La sorella gemella di Ozan, dopo il ricatto di Emir, è tornata a casa di suo marito. La ragazza non si rassegna a perdere il suo ex fidanzato e, con l'aiuto di Leyla, gli fa recapitare una lettera dandogli un appuntamento segreto. I due innamorati, approfittando del fatto che i genitori di Yasemin si trovano all'estero, si incontrano nella loro casa, attualmente vuota.

Nihan e Kemal si incontrano di nascosto

Una volta dentro l'appartamento, Nihan chiede a Kemal di passare la notte insieme. I due non sanno che Gokhan, il reporter che già una volta li ha fotografati, su suggerimento di Asu, li ha seguiti e ora ha preso alcuni scatti compromettenti. Asu gli ordina di pubblicare il prima possibile le loro fotografie, in modo che Emir le veda e lei possa avere Kemal tutto per sé. Tufan non condivide il piano architettato dalla donna.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Kemal annuncia il rinvenimento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica.