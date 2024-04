Endless Love anticipazioni 16 aprile, Nihan teme per Ozan: “Sei sempre più simile a Emir”

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda martedì 16 aprile su Canale 5 scopriamo che Emir continua a manipolare Ozan, suscitando la rabbia di Nihan. La serie, nota con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra Kemal e Nihan, ed ha vinto l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:10 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 15 aprile Emir cerca di rintracciare la moglie, che ha però il telefono spento. Venuto a sapere, grazie ad Asu, che Nihan si era recata presso la fondazione "Figli del sole", Emir raggiunge immediatamente la struttura. Qui scopre l'esistenza di una deviazione non ben segnalata, presso la quale si perdono diversi automobilisti diretti verso la strada principale.

Anticipazioni del 16 aprile: Nihan scopre la verità sull'incendio alla barca di Salih

Emir decide di ripercorrere lo stesso cammino seguito da Nihan, fino a trovare la baita abbandonata in cui, poche ore prima, si sono rifugiati la moglie e Kemal ma i due sono già andati via e lui non sospetta di nulla.

Ozan ha incendiato la barca di Salih

Il giorno seguente, Emir rimprovera Ozan, secondo lui il ragazzo ha esagerato quando ha dato fuoco alla barca di Salih. Tuttavia, si dice orgoglioso di lui perchè, pur oltrepassando i limiti, ha dimostrato di essere disposto a lottare per ottenere ciò che desidera.

Nihan rimprovera suo fratello

Nihan sorprende i due mentre stanno confabulando e, preoccupata, avverte l'ombra della manipolazione del marito nei confronti del fratello. I suoi sospetti si rafforzano quando nota Ozan tentare di nasconderle una bruciatura sul palmo della mano, ma al momento non riesce a capire cosa stia succedendo tra suo marito e il ragazzo.

Solo più tardi, quando incontra Salih e scopre che la sua barca è stata incendiata, Nihan capisce cosa è successo: suo fratello è il responsabile del rogo. La ragazza corre da Ozan e, indignata, lo esorta a non intromettersi con Zeynep e a non farsi manovrare da Emir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal e Nihan sono sempre più vicini.