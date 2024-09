Endless Love anticipazioni 15 settembre: Kemal indaga sulla morte di Ozan, Leyla e Ayhan si alleano

Il prossimo episodio di Endless Love andrà in onda su Canale 5 domenica 15 settembre alle 14:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leyla e Ayhan si alleano per fermare Kemal. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Il concerto dei Pera e il ricordo di Nihan e Kemal

Zeynep, in una serata di passione con Emir, gli confida che suo fratello sospetta il suo coinvolgimento nell'omicidio di Ozan. Nonostante la confessione, lui dubita della sincerità della ragazza e sospetta che lei non gli abbia raccontato tutta la verità su ciò che è accaduto il giorno in cui ha visitato Ozan in ospedale.

Nel frattempo, Nihan organizza una serata fuori con Eda. Durante l'evento, assistono a un concerto dei Pera, una band rock che Kemal e Nihan avevano scoperto sette anni prima, quando non erano ancora famosi. La serata sembra leggera, ma in sottofondo c'è sempre il dramma legato alla morte di Ozan.

Ayhan si allea con Leyla per starle più vicino

Kemal, dopo aver verificato che Nihan stesse bene, lascia l'ospedale poco prima dell'arrivo di Emir. Il giorno seguente, si dirige a un incontro sperando di scoprire la verità sulla morte di Ozan. All'appuntamento si presentano sia Nihan che Emir. Quest'ultimo tenta di dare una sua versione degli eventi che hanno portato alla tragica scomparsa di Ozan, ma nessuno dei due interlocutori è convinto dalle sue parole.

Determinato a scoprire cosa sia realmente accaduto, Kemal decide di proseguire con le sue indagini. Vuole scoprire chi era incaricato di portare Ozan fuori dal paese, e il suo collaboratore Zehir sembra essere sulla pista giusta. Nel frattempo, Zeynep trova una mail inviata a Banu riguardante un pagamento a suo favore e scopre che è stato Emir a effettuarlo. Quando le chiede spiegazioni lei nega qualsiasi legame con l'uomo, ma i sospetti della sorella di Kemal continuano a crescere.

Alla fine, Zeynep convince Emir a incontrarla nuovamente per discutere della questione. Intanto, Emir ordina a Tarik di rimanere in silenzio riguardo al suo coinvolgimento nel tentativo di rapimento di Ozan. Kemal è sempre più convinto che Ozan sia stato assassinato e continua a indagare per scoprirne la verità. Nihan, consapevole che Kemal ha informazioni importanti sulla morte di suo fratello, cerca di fargli confessare qualcosa, ma senza successo.

Criminal Minds: Evolution, una star di Lucifer si unisce al cast della terza stagione

Leyla, preoccupata per Kemal e i rischi che sta correndo, continua a collaborare con Ayhan per fermare il figliastro. L' ex galeotto, decide di aiutarla, ma prima di tutto deve guadagnarsi la fiducia di Kemal. Nel processo, sfrutta la situazione per avvicinarsi sempre di più a Leyla, facendole diversi complimenti e dimostrando il suo interesse per lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir incontra Hakan e scopre che Zeynep è in contatto con lui.