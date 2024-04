Endless Love anticipazioni 15 aprile: Emir trova Nihan e Kemal da soli in una baita

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 15 aprile su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap viene trasmessa alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30 ed è disponibile, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 13 aprile Kemal è costretto a rivelare ad Asu la verità sul suo passato con Nihan, perché la donna ha ormai capito la situazione, dopo aver scoperto che lui ha comprato una casa proprio vicino alla sua vecchia fiamma.

Selih riesce finalmente a confessare a Kemal il suo amore per Zeynep, l'amico è talmente felice della notizia che organizza un pranzo a sorpresa al ristorante invitando sua sorella Zeynep e, a sua insaputa, invita anche Salih.

Banu organizza una cena per dire a Emir che aspetta un figlio. Con la complicità di Leyla, Kemal incontra Nihan presso la Fondazione di Serap. I due vanno via insieme, ma dopo che la loro macchina finisce in un fosso, sono costretti a proseguire a piedi, in cerca di aiuto, visto che i telefoni non prendono.

Anticipazioni del 15 aprile: Un incidente d'auto riavvicina Nihan e Kemal

Nihan e Kemal sono rimasti con la macchina in panne in una zona non coperta dal segnale telefonico. Per questo motivo, decidono di passare la notte in una piccola baita, apparentemente abbandonata da lungo tempo.

La ragazza sembra voler tentare un riavvicinamento nei confronti dell'ex fidanzato, anche se afferma di non voler assolutamente tradire suo marito Emir.

Kemal pone un freno alla donna perché, anche se è evidente che anche lui provi dei forti sentimenti per la sua vecchia fiamma, la situazione fa soffrire troppo entrambi.

Emir cerca di rintracciare sua moglie, che non è raggiungibile al telefono. Venuto a sapere, grazie ad Asu, che Nihan si era recata presso la fondazione "Figli del sole", raggiunge immediatamente la struttura. Qui scopre l'esistenza di una deviazione non ben segnalata, presso la quale si perdono diversi automobilisti diretti verso la strada principale.