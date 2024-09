Endless Love anticipazioni 13 settembre: Kemal vuole il test del DNA su Deniz, Nihan si allea con Emir

Endless Love torna domani venerdì 13 settembre su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Kema accusa Zeynep per la morte di Ozan . La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Il test di paternità intralcia i piani di Asu

Kemal, tormentato dai dubbi e dai sospetti, inizia a credere che Deniz la figlia di Nihan, possa essere sua. Questo pensiero lo ossessiona, e l'idea che la sua ex fidanzata gli abbia nascosto una verità così importante lo fa sentire tradito e determinato a scoprire la verità. Tuttavia, Nihan è altrettanto decisa a impedire che Kemal scopra la paternità di Deniz, poiché sa che una tale rivelazione sconvolgerebbe la vita di tutti.

Emir, il marito di Nihan e l'antagonista di Kemal, è altrettanto preoccupato che la verità possa venire a galla, poiché perdere il controllo su Deniz significherebbe perdere anche il potere che ha su Nihan. Kemal, nonostante le difficoltà e i rischi, si prepara a fare un test del DNA per mettere fine a ogni dubbio. È disposto a tutto pur di scoprire se la bambina è davvero sua figlia.

Asu scopre perche Kemal rimanda il matrimonio

Nel frattempo, durante una cena di famiglia, la situazione precipita. Kemal si siede a tavola con i suoi genitori, sua sorella Zeynep e Asu, la sua fidanzata. La serata, che inizia con una calma apparente, prende una svolta drammatica quando l'ingegnere accusa apertamente sua sorella di essere responsabile del suicidio di Ozan, il fratello di Nihan.

Le sue parole sono come un colpo al cuore per Zeynep, che rimane devastata dalle accuse e scoppia in lacrime, Kemal non riesce a trattenere il rancore, convinto che la tragedia che ha colpito Ozan sia il risultato delle azioni irresponsabili di sua sorella. Anche Asu scoppia in lacrime, realizzando che Kemal sta continuando a rimandare il loro matrimonio perchè prima di sposarsi, vuole essere sicuro di essere il padre di Deniz.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tarik, sommerso dai debiti, si presenta da Ayhan.