Endless Love anticipazioni 10 settembre: Emir e Ayhan si alleano per distruggere Kemal e Tarik

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 10 settembre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Kemal mette in dubbio la paternità di Deniz. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Ayhan prende le cambiali firmate da Tarik

Kemal, dopo aver visto Deniz con Eda, inizia a collegare gli indizi che lo portano a sospettare della vera paternità della bambina. Le sue preoccupazioni si intensificano, soprattutto ricordando come Zeynep abbia portato la piccola a casa dei loro genitori. Nonostante i tentativi di mantenere la calma, il sospetto che Emir non sia il padre di Deniz comincia a prendere forma nella sua mente.

Emir, nel frattempo, non perde tempo. Interroga Zeynep con sottile aggressività, cercando di carpire dettagli sul crescente sospetto di Kemal. Capisce rapidamente che il suo nemico è sempre più convinto di essere il vero padre della bambina, e questo lo manda su tutte le furie. Il perfido Kozcuoğlu si prepara a muovere le sue pedine con astuzia, mentre Zeynep, intrappolata tra le bugie, teme per le conseguenze.

Tarik è finito nei guai firmando delle cambiali

Nel frattempo, Tarik è sempre più inquieto e angosciato. I suoi tentativi di parlare con Banu sono vani: la ragazza sembra aver deciso di chiudere ogni rapporto con lui, aggravando la sua già fragile situazione emotiva e finanziaria. Con il peso delle cambiali che incombe, l'uomo è sopraffatto dalla paura di perdere tutto.

Ayhan, astuto come sempre, non perde tempo. Riesce a forzare Sadi a consegnargli le cambiali firmate da Tarik, minacciando di sollecitarne immediatamente il pagamento. Ma la sua strategia è molto più complessa: contatta Emir, proponendogli di unire le forze. La sua idea è semplice quanto crudele: sfruttare la vulnerabilità di Tarik per vendicarsi di Kemal. Sapendo che la situazione del fratello maggiore di Kemal potrebbe far crollare l'intero equilibrio familiare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Impegnata a badare alla piccola Deniz, Eda si scontra con Safak.