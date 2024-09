Beautiful anticipazioni 10 settembre: Brooke affronta Sheila in prigione, Thomas convince anche R.J.

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 10 settembre alle 13:40, la trama ci svela che Steffy segue l'esempio di Taylor e va da Sheila. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: R.J. si confronta con Thomas

Il minore dei Forrester ritorna a Los Angeles dopo un lungo periodo trascorso a viaggiare per il mondo. Il suo arrivo è accolto con grande gioia da Brooke e Ridge, i quali sperano che R.J. si unisca finalmente alla Forrester Creations, per continuare la tradizione familiare nel mondo della moda.

Tuttavia, R.J. è determinato a seguire una strada diversa. Avendo costruito una carriera di successo come influencer durante i suoi viaggi, non si sente attratto dalla moda e dalle pressioni legate all'eredità della sua famiglia. I discorsi appassionati di Ridge, che sottolinea l'importanza del retaggio Forrester, non riescono a scuotere le convinzioni del figlio, che sembra deciso a mantenere la propria indipendenza.

Ridge, Hope e Brooke abbracciano R.J.

Subito dopo, R.J. decide di confrontarsi con Thomas. Dopo le tensioni passate, l'influencer nutre dubbi sul fratellastro, che ha già causato problemi in famiglia con i suoi intrighi e la sua ossessione per Hope. Ma, inaspettatamente, Thomas si dimostra cambiato. Ammette i suoi errori, prendendosi la responsabilità per i danni che ha causato. Le sue parole sincere sembrano influenzare il ragazzo, che comincia a mettere in dubbio il suo giudizio iniziale.

Nel frattempo, a Los Angeles, un'altra trama si sviluppa intorno alla figura di Sheila Carter, rinchiusa in prigione dopo essere stata la causa di molte sofferenze per la famiglia Forrester. Dopo Bill e Taylor, è ora Steffy a sentire il bisogno di affrontare la donna in carcere. La ragazza è tormentata dagli eventi traumatici che Sheila ha scatenato, e sente che l'unico modo per trovare pace e chiudere quel capitolo è guardare negli occhi la donna che ha distrutto la sua serenità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy tranquillizza Liam e gli assicura che suo fratello è cambiato.