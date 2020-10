End of Justice: Nessuno è innocente: stasera su Rai3 in prima visione il film con Denzel Washington

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda, in prima visione TV in chiaro, End of Justice: Nessuno è innocente, film con cui Denzel Washington è stato candidato all'Oscar nel 2018.

Una prima visione TV stasera su Rai3, che alle 21:20 trasmette End of Justice: Nessuno è innocente, film diretto nel 2017 da Dan Gilroy, con protagonista Denzel Washington.

Roman J. Israel, Esq.: un primo piano di Denzel Washington

È la storia di Roman J. Israel, interpretato da Denzel Washington, un avvocato afroamericano idealista, attivista e per nulla incline ai compromessi. Lavora in uno studio penalista orientato alla difesa dei più deboli e sembra rimasto fermo agli anni '70 nel look, nel taglio di capelli e nell'arredamento di casa. Quando la sua vita professionale subisce una svolta imprevista, si troverà a dover scegliere tra i suoi vecchi ideali e le sirene del guadagno e del successo.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival nel 2017, End of Justice: Nessuno è innocente era stato in un primo momento accolto così freddamente che il regista ha deciso di tornare in sala di montaggio, eliminare 12 minuti del film per migliorarne il ritmo e anticipare una scena chiave con Colin Farrell.

Sia prima che dopo il rimontaggio, però, tutti concordano su un unico dettaglio: l'interpretazione da lode di Denzel Washington, che finisce dritto dritto tra i candidati all'Oscar nel 2018.