Encanto: il poster del film Disney, in attesa dell'uscita del trailer

Encanto è il nuovo film animato della Disney e online è stato svelato il primo poster, in attesa del debutto del trailer previsto nella giornata di domani.

L'immagine mostra alcuni simpatici animali accanto a una porta che sembra condurre a una dimensione parallela e la locandina riporta inoltre le parole "Una casa magica. Una famiglia magica".

Encanto: il poster del nuovo film Disney

Encanto, il film targato Walt Disney Animation Studios Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Il film include le nuove canzoni del vincitore dell'Emmy, del Grammy e del Tony Award Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania) ed è diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel - L'intreccio della torre) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino.