Encanto, perché la madre di Mirabel non "sistema" i problemi di vista di Mirabel e Augustín?

Se vi siete chiesti come mai in Encanto Mamma Julieta non 'sistema' i problemi di vista della figlia Mirabel e del marito Augustín ora avrete la risposta.

Il film d'animazione Encanto continua la sua corsa verso l'Oscar, e uno dei suoi punti di forza è proprio la sua protagonista, Mirabel. Ma alcuni si sono chiesti come mai, se Mamma Julieta ha il potere di guarire, questa non abbia mai fatto nulla per i problemi di vista della figlia e del marito Augustín.

La risposta a questa domanda arriva direttamente da uno dei co-registi della pellicola, Jared Bush, che ricondividendo anche la storia di una giovane fan, spiega:

"3 anni fa, Lowri ha scritto una lettera a Disney chiedendo se fosse possibile avere un'eroina con gli occhiali. Non potrei dire che il suo desiderio non stava già diventando realtà! MA guardate la clip per avere la risposta a questa domanda: Perché Julieta non sistema i problemi di vista di Mirabel e/o Augustín?".

Come dice anche Lowri nel video, non vorrebbe essere nessuno al di fuori di quella che è oggi, anche se da piccola essere l'unica persona della famiglia che indossasse gli occhiali l'aveva fatta sentire sola.

"Fa parte di chi sono, della loro identità, e lei non vorrebbe cambiare una cosa del genere" conclude Bush, riportando le ragioni di Julieta.

Encanto è attualmente candidato all'Oscar come Miglior Film d'Animazione. Il film è disponibile per la visione su Disney+.