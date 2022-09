Encanto: I fan si sono scagliati contro un post a tema pubblicato sul profilo twitter di Disney Plus

A seguito della recente pubblicazione di un post sul profilo twitter ufficiale di Disney Plus, i fan si sono letteralmente sbizzarriti accusando il post stesso di aver completamente frainteso uno dei personaggi centrali di Encanto.

Nel successo generale che questa pellicola ha riscontrato dopo la sua uscita, uno degli elogi più grandi che le è stato riservato va rintracciato nel modo in cui rappresenta i suoi personaggi femminili. Fra questi quello di Luisa, in particolare, possiede il potere della forza, ponendosi in contrapposizione agli stilemi femminili più classici della casa di produzione, pur essendo estremamente sfaccettata dal punto di vista del carattere. In Encanto Luisa sottolinea più volte le sue insicurezze, arrivando a comprendere che la forza fisica, da sola, non porta a nulla senza una condivisione con il prossimo.

Encanto: un'immagine del film

Comprendere tutto ciò risulta centrale per parlare del suddetto tweet in cui la vediamo raffigurata mentre solleva da sola un insieme di elementi, in perfetta contrapposizione con il suo viaggio nella pellicola. Da ciò la risposta immediata dei fan al meme, i quali si sono prontamente precipitati sotto al post per sottolineare la totale incomprensione del personaggio da parte di quell'immagine.

Partendo da ciò si è scatenato un vero e proprio putiferio fra i commenti, con utenti che hanno sottolineato l'errore di base, utenti che hanno ipotizzato che l'autore del post non avesse mai visto Encanto, seguiti da lamentele varie per via di ulteriori e passati errori della Disney nel gestire i propri contenuti sul web.

Encanto in blu-ray, la recensione: una travolgente e inebriante bomba cromatica

Fra le altre cose questa discussione sotto al post ha anche aperto nuove riflessioni riguardo alla società in sé e alla sua gestione del lavoro e alle condizioni del suo personale, scoprendo quindi altri nervi sensibili.

E voi, cosa ne pensate del post?