Empire of Light: il nuovo film di Sam Mendes ha una data di uscita

Empire of Light, il nuovo film diretto da Sam Mendes, ha ora una data di uscita: il 9 dicembre 2022.

Il progetto è stato diretto e scritto dal filmmaker e verrà distribuito esclusivamente nelle sale.

I protagonisti di Empire of Light saranno Olivia Colman, Michael Wardle e Colin Firth.

Il racconto sarà ambientato sulla costa sud dell'Inghilterra negli anni '80 e sarà una storia d'amore che ruota intorno un vecchio cinema.

Searchlight Pictures descrive il lungometraggio come "una storia potente e significativa sul legame umano e sulla magia del cinema".

Tra gli interpreti ci saranno anche Tom Brooke, Hannah Onslow, Toby Jones, Crystal Clarke e Tanya Moodie.

Sam Mendes ha avuto inoltre il ruolo di produttore in collaborazione con Pippa Harris con la sua Neal Street Productions.

Empire of Light, inoltre, potrà contare sul lavoro del premio Oscar Roger Deakins come direttore della fotografia, con cui ha già collaborato in occasione di 1917.