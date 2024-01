Emmy 2024: sul palco numerose reunion, comprese quelle di Grey's Anatomy, I Soprano e Ally McBeal

Durante la cerimonia di consegna degli Emmy Award 2024 saliranno sul palco le star di serie come Grey's Anatomy, I Soprano e Ally McBeal

Nella serata di lunedì verranno consegnati gli Emmy Award 2024 e, in occasione della cerimonia di premiazione si svolgeranno alcune reunion di protagonisti delle serie più amate degli ultimi anni.

Uno dei momenti che si preannunciano più attesi tra le fila degli appassionati di show tv sembra essere quello dedicato alla reunion dei protagonisti "storici" di Grey's Anatomy e Ally McBeal.

I presentatori

Sul palco della 75esima edizione degli Emmy si assisterà quindi al momento in cui Ellen Pompeo, Katherine Heigl, Justin Chambers, James Pickens Jr e Chandra Wilson, dopo la loro esperienza sul set di Grey's Anatomy, saranno di nuovo insieme per presentare uno dei riconoscimenti.

Tra le reunion organizzate dall'Academy ci sarà anche quella della serie I Soprano, grazie alla presenza di Lorraine Bracco e Michael Imperioli.

Sul palco saliranno poi i protagonisti di Martin: Martin Lawrence, Tisha Campbell, Carl Anthony Payne II e Tichina Arnold.

Un altro dei momenti che saranno particolarmente apprezzati sarà quello con al centro le star di Ally McBeal: dopo molti anni saranno infatti di nuovo insieme Calista Flockhart, Greg Germann, Peter MacNicol e Gil Bellows.

Tina Fey e Amy Poehler rappresenteranno il Saturday Night Live, mentre Connie Britton e Dylan McDermott saranno coinvolti grazie alla loro partecipazione ad American Horror Story.

L'Academy ha anticipato anche dei tributi ad Arcibaldo (All in the Family), Cin Cin (Cheers), e Lucy ed io (I Love Lucy).