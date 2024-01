Emmy Awards: The Last of Us è la star della prima serata con otto statuette

Tra i vari premi assegnati a The Last of Us anche i riconoscimenti a Storm Reid e Nick Offerman come migliori guest star. Quattro statuette a testa anche per le serie The Bear, Mercoledì e The White Lotus.

Si è svolta con grande successo la prima cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2023, che era stata precedentemente rinviata a causa dello sciopero degli attori. In attesa dell'evento principale, che si svolgerà il 15 gennaio, presso il Peacock Theater di Los Angeles, sono stati assegnati i Creative Arts Emmy Awards, rivolti ai premi più "tecnici". La serie HBO The Last of Us ha conquistato la scena, portando a casa ben otto statuette.

La serie basata sul franchise videoludico di culto, interpretato da Pedro Pascal e Bella Ramsey, ha ricevuto riconoscimenti in diverse categorie, tra cui Migliori effetti visivi, Miglior trucco prostetico, Migliori titoli di testa, Miglior montaggio audio, Miglior missaggio audio e Miglior montaggio video. Inoltre, la serie si è aggiudicata entrambi i premi per la Miglior guest star in una serie drammatica, con Storm Reid come miglior guest star femminile e Nick Offerman come miglior guest star maschile.

A seguire The Last of Us, le serie più premiate ai Creative Arts Emmy Awards 2023 sono state Mercoledì, The Bear, e The White Lotus, ciascuna con quattro prestigiosi riconoscimenti: Miglior casting per una serie drammatica (The White Lotus), Migliori costumi in una serie contemporanea (Mercoledì) e Miglior trucco in una serie contemporanea (Mercoledì), oltre a Miglior montaggio audio per una serie comedy (The Bear).

Netflix ha ottenuto premi anche per le serie Beef e La regina Carlotta, mentre Prime Video è stata insignita di due riconoscimenti ciascuna per Daisy Jones & the Six e La fantastica signora Maisel. Disney+, tra gli altri, ha ricevuto le statuette per le Migliori performance di stunt (The Mandalorian) e il Miglior design di produzione (Only Murders In The Building).

Tra gli attori premiati, spiccano Sam Richardson per Ted Lasso e Judith Light per Poker Face, entrambi insigniti come migliori guest star in una serie comedy.

Le premiazioni dei Creative Arts Emmy Awards 2023 proseguiranno con il secondo giorno nella serata del 7 gennaio 2024.