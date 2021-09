Emmy 2021: trionfano The Crown, Ted Lasso e La regina degli scacchi

The Crown, Ted Lasso e La regina degli scacchi trionfano agli Emmy 2021 come miglior serie drammatica, comica e miniserie, tra le migliori interpretazioni premi per Kate Winslet ed Ewan McGregor.

La cerimonia di consegna degli Emmy 2021 incorona tante star britanniche, mentre i grandi sconfitti di questa edizione sono gli interpreti afroamericani; miglior serie dell'anno il dramma The Crown, la commedia Ted Lasso e la miniserie Netflix La regina degli scacchi.

Ted Lasso: il cast festeggia le vittorie agli Emmy 2021

La serie Apple TV+ Ted Lasso, che guidava la categoria commedia con 20 candidature, ha conquistato quattro Emmy per la Miglior Serie Comica, Miglior Attore Protagonista (Jason Sudeikis), Miglior Attrice Non Protagonista (Hannah Waddingham) e Miglior Attore Non Protagonista (Brett Goldstein). Al centro della storia un coach di football americano (Jason Sudeikis) che si trasferisce a Londra per allenare una squadra di calcio nella Premiere League.

Sul versante drammatico The Crown, che condivideva con The Mandalorian il primato per la serie più nominata con 24 candidature, ha conquistato sette statuette (comprese le vittorie ai Creative Arts Emmy siamo a quota 11) tra cui i premi ai migliori attori protagonisti Olivia Colman e Josh O'Connor, ai non protagonisti Gillian Anderson e Tobias Menzies, oltre ai premi per regia e sceneggiatura.

Kate Winslet si porta a casa un meritato premio come attrice protagonista in una miniserie per Omicidio a Easttown, che vede premiate anche le co-star Evan Peters e Julianne Nicholson. Prima vittoria agli Emmy per Ewan McGregor per il ruolo dello stilista Halston nella miniserie onomima. A conquistare il premio per la miglior miniserie è l'acclamato show Netflix La regina degli scacchi. Un premio speciale al musical Hamilton, mentre la star Debbie Allen ha ritirato il Governors Award in un momento molto commovente.

