Emmy 2021, MJ Rodriguez di Pose è la prima attrice trans candidata

MJ Rodriguez si è appena resa protagonista di un evento storico. Il volto di Blanca Evangelista in Pose, infatti, si è affermata come la prima attrice transgender ad aver ricevuto una nomination agli Emmy 2021 per il suo ruolo nello show.

Come riportato da IndieWire, Pose ha ricevuto anche una nomination in qualità di Miglior serie drammatica ed è valsa una nomination a Billy Porter come Miglior attore protagonista per il suo ritratto di Pray Tell. Ma non finisce qui. La vera notizia clamorosa, infatti, risiede nel fatto che MJ Rodriguez sia passata alla storia come prima attrice transgender ad aver ricevuto una nomination ai Premi Emmy per il suo ruolo in Pose. In occasione di un'intervista, l'attrice ha dichiarato: "Wow, è sorprendente e meraviglioso e non soltanto per me. Ho già vinto per tantissime altre persone e tantissimi bambini là fuori! Tutto questo è fondamentale per le future generazioni. Ho sempre sperato che tutti mi vedessero e ho provato a diffondere amore attraverso la mia arte, il mio artigianato e la mia passione".

In effetti, MJ Rodriguez è soltanto la terza attrice transgender ad aver mai ricevuto una nomination in qualsiasi categoria attoriale. Ad aver aperto il percorso è stata Laverne Cox, nominata per Orange is the New Black nel 2014; poi è toccato a Rain Valdez, attrice in Razor Tongue, serie web che ha scritto e prodotto. MJ Rodriguez ha continuato: "Wow, è assurdo. In tutto questo tempo mi sono impegnata duramente e con intensità. Nonostante ciò, però, non ho mai pensato che avrei potuto ricevere una nomination per il mio lavoro!".

Come se non bastasse, però, MJ Rodriguez ha raggiunto un altro record: l'attrice, infatti, è stata la prima latinoamericana a ottenere una nomination per un ruolo drammatico dai tempi di Rita Moreno, nel 1975. Questa notizia era sconosciuta alla Rodriguez, che ha commentato: "Rompere le barriere è sempre stato uno dei miei obiettivi. Mi piace rappresentare tante cose: rappresento il desiderio di essere donna, rappresentato il fatto di essere transgender, rappresento, infine, la comunità nera e quella latina. Mi sento di poter parlare a tutte queste piccole comunità che compongono la razza umana. L'intersezionalità è tutto e mi sembra di poter davvero parlare a tutti quanti".

Ovviamente, la speranza di MJ Rodriguez è quella di dare il via a una serie di nomination per l'intera comunità LGBTQ: "Spero che questa mia nomination possa parlare a qualsiasi persona trans e che faccia parte della comunità LGBTQ+. Mi sembra che questo sia un punto di arrivo e di ripartenza fondamentale. Ci sono tantissime altre persone come me che vogliono semplicemente essere considerate umane. Spero che le persone possano comprendere quanto sia profondo l'amore che ci anima e che noi vogliamo semplicemente esistere alla luce del sole".