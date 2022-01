Golden Globe 2022, M.J. Rodriguez di Pose è la prima donna trans a ricevere un premio

Michaela Jaé Rodriguez, in arte M.J. Rodriguez, è recentemente entrata nella storia diventando la prima donna trans a vincere un Golden Globe, rivendicando gli onori come migliore attrice in una serie drammatica per il suo lavoro in Pose.

La Rodriguez ha scelto Instagram per commentare la vittoria del premio come migliore attrice ai Golden Globe con un post nella cui didascalia ha scritto: "Grazie! Quello che è accaduto oggi p qualcosa di storico e aprirà la porta a molti altri giovani di talento."

"Vedranno che è più che possibile. Ora sanno che una giovane ragazza latina di Newark, New Jersey, che aveva il sogno di cambiare le menti delle persone, c'è riuscita attraverso l'amore. L'AMORE VINCE. Ai ragazzi LGBTQAI dico: siamo qui, la porta è ora aperta, ora raggiungete le stelle!" Ha concluso l'attrice.

M.J. Rodriguez aveva già ottenuto un record assoluto quando lo scorso è stata nominata come migliore attrice agli Emmy Awards. Il suo ruolo di Blanca Evangelista nella serie tv Pose, visibile su Netflix, le ha regalato un enorme successo a livello internazionale e la serie conta ora milioni di fan in tutto il mondo.