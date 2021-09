Pose 3, la recensione: chiude la serie più LGBTQIA+ di tutte

"La gente mi chiama per nome per avere la mia attenzione ma le ball sono la mia identità. E io sono una celebrazione di quel mondo. Di ciò che le ball possono essere: amore, gioia, speranza, e anche brutalità a volte".

È con le parole di Pray Tell che scegliamo di iniziare la nostra recensione di Pose 3, l'ultima stagione del drama LGBTQIA+ di Ryan Murphy che arriva su Netflix dal 23 settembre. Si torna alle ball dove tutto era iniziato, e dove tutto finirà per i protagonisti.

Strike a last pose

Pose 3: Mj Rodriguez e Billy Porter in una scena

Dopo aver raccontato un mondo ancora inedito in tv, ovvero quello della nascita e del successo delle ball tra gli anni '80 e gli anni '90, ed essersi concentrata sullo scontro tra "Case", il voler realizzare i propri sogni a New York e l'esplosione dell'AIDS nella comunità LGBT, in quest'ultimo ciclo composto da otto episodi Ryan Murphy e i co-creatori Brad Falchuk e Steven Canals tornano alle origini, dove tutto è cominciato, guardando al futuro e al destino dei protagonisti. Molto di questo canto (anzi ballo) del cigno è incentrato su Blanca (Mj Rodriguez, prima attrice transgender a ottenere una nomination agli Emmy 2021), ora infermiera quasi specializzata che pensava che la sua diagnosi di HIV all'inizio dello show fosse una sentenza di morte e invece è ancora viva e vegeta, anzi ha avuto molti meno sintomi di altri suoi amici, colpiti e spesso deceduti a causa del virus. Come Pray Tell (il primo attore nero dichiaratamente gay a vincere l'Emmy, Billy Porter), le cui condizioni peggiorano velocemente e si teme per il peggio.

Pose 3: una foto di scena

C'è spazio per le cure sperimentali e le proteste che segnarono un'epoca in difesa dei diritti LGBT e per rivendicare il diritto all'informazione contro l'AIDS (come testimoniato magnificamente anche in un'altra serie recente, It's a Sin). C'è la rabbia e la frustrazione di una comunità nella comunità, quella transgender, non sempre vista "bene" anche dagli stessi omosessuali all'epoca, e che trovava la propria voce e il proprio spazio per esprimersi proprio nelle ballroom. Come dirà Christopher, il medico fidanzato di Blanca (interpretato da Jeremy Pope, già visto in Hollywood di Murphy sulla piattaforma): "Non sapevo cosa aspettarmi ma mi ha ricordato una chiesa: la teatralità, i costumi, il culto". La loro relazione è uno dei cuori di questa stagione, con lei che deve bilanciare il proprio ruolo di compagna, Madre nel riprendere in mano le redini della Casa Evangelista e aspirante infermiera.

Le relazioni sono la cura

Pose 3: Angel Bismark Curiel e Indya Moore in una scena

Le relazioni sono in realtà la chiave di quest'ultima stagione in generale, non solo per Blanca e Christopher. Anche Angel e Papi, i due Figli della Casa Evangelista, che trovano nel reciproco affetto una famiglia insperata, non solo quella della Madre, e lui possibile "erede" di Blanca. E Prayerful avrà anch'egli la propria dose di amore e affetto inaspettato. Ed è proprio in quest'ottica un pochino "buonista" che Murphy e soci, come già accaduto in passato, fanno finire le storie dell'underground trans finora poco o quasi per niente raccontato così approfonditamente in tv. Inizialmente lo show aveva fatto parlare di sé per via del cast regolare LGBTQIA+ mai così numeroso visto in tv, ma il merito poi andava oltre, nella caratterizzazione e approfondimento dei personaggi, inserendosi via via negli anni nei canoni murphiani di eccesso e narrazione sopra le righe, sia a livello di dialoghi che in maniera visivamente impeccabile. Ed è quindi con una sceneggiatura che parte dal cuore che gli autori infarciscono i dialoghi di quest'ultima perfomance. Alla fine della fiera, non c'è spazio per le rivalità, ma sono le relazioni a permettere ai personaggi di sopravvivere, di vivere, l'amore, l'affetto degli altri, amici e familiari (quelli che si sono scelti).

Ritorno alle origini

Pose 3: una scena della terza stagione

Ma gli autori decidono anche di tornare alle origini, delle ball e delle Case, con Elektra e Blanca pronte a sotterrare l'ascia di guerra, pronte a sfilare un'ultima volta ma soprattutto a trovare nuovi "figli" bisognosi di un posto dove sentirsi a casa e al sicuro. La regia dinamica in stile videoclip, la fotografia colorata al neon, la colonna sonora pop, vuole mostrare quel mondo così a lungo taciuto. Casa Evangelista, Casa Khan e Pray Tell sono quindi gli ultimi baluardi di un mondo che fu, ma che allo stesso tempo ha ancora molto da dire, e da dare, anche se ci viene solo accennato nel finale. Anche perché in fondo Pose è sempre stato uno show nello show. Emblematica ed ironica è una sequenza in cui le quattro "aminemiche" transgender si ritrovano e parlano della serie del momento (all'epoca): Sex and the City e della rappresentazione della donna nello show! E anche se sono passati solo pochi anni il cambio generazionale è compiuto e narrativamente funziona. I personaggi sono maturati e pronti a guardare al futuro, e come dice Blanca è già un dono averlo un futuro a cui guardare. Dagli anni '80 agli anni '90, è stato un viaggio rocambolesco, che vuole infine scaldarci il cuore, a qualsiasi gender apparteniamo.