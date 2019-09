Emmy 2019: tutti i premi e i vincitori di questa edizione!

Poche ore fa si è tenuta a Los Angeles la cerimonia di consegna degli Emmy 2019 in cui sono stati svelati i vincitori di questa edizione.

A farla da padrone Il trono di spade, che ha conquistato 12 statuette per l'ultima controversa stagione. Premiati anche Chernobyl e La fantastica signora Maisel, che conquista otto premi.

Il trono di spade ha portato a casa, tra gli altri, i riconoscimenti per la miglior serie drammatica e quello per il miglior attore non protagonista, andato a Peter Dinklage, per il ruolo di Tyrion Lannister. Otto premi per La fantastica signora Maisel e 10 per Chernobyl, incluso quello per miglior serie limited. La sorpresa di questa edizione è, però, la serie Amazon Fleabag, che si porta a casa quattro riconoscimenti, miglior serie comica, miglior regia, miglior sceneggiatura per una serie comica e miglior attrice comica con Phoebe Waller-Bridge che batte la collega Julia Louis-Dreyfus di Veep.

Ecco l'elenco completo di tutti i vincitori agli Emmy 2019:

Serie drammatica: Il trono di spade (HBO)

Serie comica: Fleabag (Amazon Prime)

Limited Series: Chernobyl (HBO)

Film tv: Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

Attore protagonista in una serie drammatica: Billy Porter ("Pose")

Attrice protagonista in una serie drammatica: Jodie Comer ("Killing Eve")

Attore protagonista in una serie comica: Bill Hader ("Barry")

Attrice protagonista in una serie comica: Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Attore protagonista in una serie limited o film: Jharrel Jerome ("When They See Us")

Attrice protagonista in una serie limited o film: Michelle Williams ("Fosse/Verdon")

Competition Program: "RuPaul's Drag Race" (VH1)

Variety Sketch Series: "Saturday Night Live" (NBC)

Variety Talk Series: "Last Week Tonight With John Oliver" (HBO)

Miglior attrice non protagonista in un dramma: Julia Garner ("Ozark")

Miglior attore non protagonista in un dramma: Peter Dinklage ("Game of Thrones")

Miglior attrice non protagonista in una commedia: Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Miglior attore non protagonista in una commedia: Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Miglior attrice non protagonista in una serie limited o film: Patricia Arquette ("The Act")