Emma Stone e il regista Yorgos Lanthimos riuniti per il corto in bianco e nero "Bleat"

Dopo La Favorita e l'atteso Poor Things, Emma Stone e il regista Yorgos Lanthimos tornano a collaborare per il suggestivo corto in bianco e nero Bleat.

Emma Stone si conferma la star preferita del regista greco Yorgos Lanthimos che torna a coinvolgerla nel corto in bianco e nero Bleat. Il film, interpretato anche dall'attore francese Damien Bonnard, è il secondo lavoro commissionato nell'ambito dell'Opera Nazionale Greca e del programma no-profit NEON "The Artist on the Composer".

"Bleat", accompagnato dalla musica dal vivo, avrà la sua prima mondiale il 6 maggio presso la Stavros Niarchos Hall, nello Stavros Niarchos Foundation Cultural Center di Kallithea, Grecia. Thodoros Mihopoulos è il direttore della fotografia del corto la cui trama, per adesso, è top secret.

"Bleat" è stato girato sull'isola greca di Tinos nel febbraio 2020 con brani strumentali di J.S. Bach / Knut Nystedt e Toshio Hosokawa, che saranno eseguiti dal vivo alla prima mondiale dai solisti Angelina Tkatchevae Wu Wei, dal quartetto "Maria Callas" e il Coro della Hellenic Broadcasting Corporation.

Emma Stone ha conquistato una candidatura all'Oscar grazie alla performance in La favorita, di Yorgos Lanthimos, candidato anche come miglior film e miglior regia.

Il duo tornerà a collaborare nel nuovo film di Lanthimos, Poor Things, rilettura del mito di Frankenstein al femminile che vede interpreti anche Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael. Emma Stone interpreterà Bella Baxter, donna volatile ed emancipata che si trasforma in una Frankenstein al femminile quando viene resuscitata grazie all'impianto del cervello del suo neonato morto prima di nascere dopo essere annegata mentre cercava di sfuggire al marito violento.

Poor Things è firmato dal co-sceneggiatore de La Favorita Tony McNamara, che è anche lo showrunner della serie Hulu The Great.