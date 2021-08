Crudelia 2: confermata la produzione del sequel con Emma Stone

Crudelia 2 verrà realizzato: Emma Stone ha stretto un accordo con la Disney per recitare nel sequel del film che, nonostante gli ostacoli causati dalla chiusura delle sale, ha incassato 222 milioni di dollari in tutto il mondo.

La notizia arriva in un momento complicato per lo studio a causa dell'azione legale intentata da Scarlett Johansson dopo la scelta di distribuire anche in streaming Black Widow.

Crudelia: Emma Stone con la giacca di pelle nera e i guanti

Emma Stone sembra invece sia stata soddisfatta dalla situazione in cui si è trovata con la distribuzione tradizionale e su Disney+ di Crudelia.

Patrick Whitesell, a capo della sua agenzia Endeavor, ha dichiarato sull'argomento: "Sebbene il panorama dei media sia stato sconvolto in modo significativo per tutti i distributori, i loro partner creativi non possono essere lasciati in disparte per portare avanti una quantità sproporzionata di svantaggi senza il potenziale di rialzo. Questo accordo dimostra che può essistere un modo equo in futuro per proteggere gli artisti e sia in linea con gli interessi degli studi e dei talenti. Siamo orgogliosi di lavorare a fianco di Emma Stone e della Disney e apprezziamo la volontà dello studio di riconoscere il suo contributo come partner creativo. Speriamo che questo apra la porta a più membri della comunità creativa in modo che partecipino al successo delle nuove piattaforme".

Nel sequel saranno coinvolti nuovamente il regista Craig Gillespie e lo sceneggiatore Tony McNamara.

Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, interpretata dall'attrice premio Oscar Emma Stone, nella Londra degli Anni Settanta che cattura l'attenzione della Baronessa Von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.