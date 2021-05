Emma Stone recita il famoso monologo di Steve Martin in Un biglietto in due (VIDEO)

Emma Stone, grande fan del film Un biglietto in due, ha recitato il celebre monologo di Steve Martin durante un'apparizione televisiva. L'attrice, ospite di Jimmy Kimmel Live, ha declamato a memoria la sfuriata di Martin contro la dipendente di un autonoleggio, aggiungendo che ha memorizzato il tutto quando aveva otto anni - un dettaglio molto divertente, dato che il monologo contiene usi ripetuti della parola fuck e il film in sé è vietato ai minori di 17 anni non accompagnati negli Stati Uniti.

Emma Stone in Birdman

Qui sotto potete vedere il video integrale dell'esibizione, avvenuta in occasione del tour promozionale che l'attrice sta effettuando per il suo nuovo film Crudelia, attualmente nelle sale e disponibile anche su Disney+ in modalità Premier Access (il film è accessibile solo pagando un sovrapprezzo, ma sarà disponibile per tutti alla fine dell'estate, scaduta la tradizionale finestra per lo sfruttamento esclusivo al cinema).

Emma Stone tra i banchi di scuola nel film Easy A

Non è la prima volta che Emma Stone ha a che fare con il cinema di John Hughes, il compianto autore e regista di Un biglietto in due: l'attrice è infatti diventata una star in patria grazie alla commedia romantica e satirica Easy Girl, che omaggia parte della filmografia di Hughes, in particolare Breakfast Club e Una pazza giornata di vacanza.

Emma Stone, che occhi grandi che hai: una carriera da favola e da Oscar

Crudelia: Emma Stone con la maschera nera e il cappuccio bianco

La giovane diva è attualmente sullo schermo nei panni di una versione più giovane di Crudelia De Mon, celebre villain della Disney, e c'è chi ipotizza che possa avere un cameo in Spider-Man: No Way Home, dato che il film, stando a varie indiscrezioni, dovrebbe contenere apparizioni di attori provenienti da altre incarnazioni cinematografiche del franchise. Lei ha però negato di essere stata coinvolta, e c'è un motivo molto valido per crederle sulla parola: l'attrice era incinta durante le riprese, e presumibilmente impossibilitata a recarsi sul set a causa delle misure di sicurezza legate all'emergenza sanitaria.