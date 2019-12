Emma Stone si è fidanzata: l'attrice svela l'anello di fidanzamento su Instagram in una foto con il compagno Dave McCary.

Emma Stone si è fidanzata. L'attrice è apparsa sui social insieme al compagno, Dave McCary, autore e regista del Saturday Night Live sfoggiando un anello al dito.

A condividere la notizia sui social è stato lo stesso Dave McCary che ha postato su Instagram una foto di loro due insieme accompagnata da un cuore.

Secondo Page Six, Emma Stone, 30, e Dave McCary, 34, si frequentano dal 2017, ma sono apparsi raramente insieme in pubblico vista la loro riservatezza. L'anno scorso, nel corso di un'intervista a Elle Emma Stone ha parlato di matrimonio e famiglia confessando:

"La mia idea sui figli è cambiata col passare degli anni. Non ho mai avuto esperienze al riguardo. Da giovane pensato 'Non mi sposerò mai, non avrò mai figli'. Adesso che sto invecchiando voglio sposarmi e voglio davvero avere figli."

In precedenza Emma Stone ha avuto una relazione con la co-star di The Amazing Spider-Man Andrew Garfield a cui è stata legata dal 2011 al 2015.

