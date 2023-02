Emma Roberts e Laurence Fishburne saranno i protagonisti di The Astronaut, nuovo thriller fantascientifico

Emma Roberts (attualmente impegnata anche sul set di Madame Web di cui abbiamo nuove immagini) e Laurence Fishburne saranno i protagonisti del thriller fantascientifico The Astronaut. A riportare la notizia in esclusiva è stato Deadline, specificando che verrà prodotto da Brad Fuller (precedentemente coinvolto anche nella produzione di A Quiet Place e The Purge).

In base a quello che sappiamo, al centro di The Astronaut, scritto e diretto da Jess Varley, troviamo la storia di Sam Walker (Emma Roberts), un'astronauta che viene trovata miracolosamente viva in una capsula perforata che galleggia nelle profondità dell'Oceano Atlantico. Il generale William Harris (Laurence Fishburne) fa in modo che sia posta sotto intensa sorveglianza della NASA in una casa di massima sicurezza per riabilitazione e test medici. Quando iniziano a verificarsi eventi inquietanti intorno alla proprietà, Walker teme che qualcosa di extraterrestre l'abbia seguita sulla Terra. Highland Film Group rappresenta i diritti internazionali del film, lanciando le vendite all'European Film Market.

"Questa storia è molto vicina al mio cuore e sono profondamente grato che abbia germogliato con un team di creativi così completo. Non potrei essere più entusiasta che il pubblico allacci le cinture di sicurezza e faccia questo viaggio emozionante con noi!" ha detto lo sceneggiatore/regista Varley (tramite Deadline). Non ci resta che attendere nuovi dettagli.