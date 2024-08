Emma Roberts protagonista del biopic su Britney Spears? La risposta della star di American Horror Story

Si moltiplicano le speculazioni intorno ad un film biografico sulla controversa figura di Britney Spears. Da tempo circolano voci sul progetto cinematografico e i possibili interpreti che potrebbero essere inclusi nel cast del film.

Tra i rumor più insistenti spicca quello che riguarda la star di American Horror Story e Madame Web, Emma Roberts, ritenuta una delle più papabili al ruolo di Britney Spears. In attesa di conferme o smentite, l'attrice ha espresso il proprio parere.

Futuro da popstar

"È il mio vero sogno interpretarla" ha confessato Emma Roberts in risposta alle speculazioni che la riguardano "È solo una voce ma spero che in qualche modo si avveri. Ricordo di essermi chiusa in camera mia e aver ascoltato In the Zone dicendo a me stessa che non sarei mai uscita da lì senza prima aver memorizzato ogni parola".

Britney Spears e Heather Morris in un episodio di Glee

Emma Roberts è una fan di Britney Spears e ha raccontato di cantare spesso le sue canzoni al figlio di 3 anni Rhodes:"Canto Britney a mio figlio nella vasca da bagno tutto il tempo. Penso sempre di essere così strana e mi dico che questo è il modo di fare i genitori dei Millennial".

L'attrice è stata accostata parecchie volte al film che adatterà il memoir The Woman in Me e sarà diretto dal regista di Wicked Jon M. Chu, soprattutto dopo le dichiarazioni dell'ex assistente della cantante dal 1997 al 2007, Felicia Culotta, che ha definito Emma Roberts come l'interprete perfetta per la parte.

L'ex assistente ha confessato di ritenere Drew Barrymore perfetta per interpretare se stessa nel film e ha indicato Timothée Chalamet come il candidato ideale per il ruolo di Justin Timberlake, fidanzato di Spears dal 1999 al 2002. Al momento non sono stati diffusi ulteriori informazioni sul film ma Britney Spears dovrebbe avere il controllo creativo sulla sceneggiatura e sul casting.