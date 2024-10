Abandoned, la recensione: un horror anonimo

Sara e Alex Davis sono recentemente diventati genitori ma lei in seguito alla nascita ha cominciato a soffrire di depressione post-partum. Nel tentativo di ritrovare serenità la coppia decide di comprare una casa lontano dalle frenesia cittadina, e quando trovano una vera e propria occasione in una fattoria di campagna pensano di aver risolto definitivamente tutti i loro problemi e di poter guardare con speranza al domani. Siccome sembra tutto troppo bello per essere vero, Sara chiede all'agente immobiliare come mai la dimora sia rimasta così a lungo deserta e scopre che molti anni prima tra quelle quattro mura è avvenuta un orribile fatto di sangue.

Emma Roberts è la protagonista di Abandoned

In Abandoned nonostante tutto, anche al fine di affrontare le proprie personali paure, Sara convince il marito - improvvisamente diventato reticente - ad acquistarla e ne diventano così i legittimi proprietari. Ma la presenza di uno strano vicino e inquietanti fenomeni che prendono di mira la donna e il piccolo, accadenti quando Alex si trova lontano per lavoro, complicano inevitabilmente la situazione.

Abandoned: luoghi e modi conosciuti

Casa nuova, vita nuova...o forse no?

Un brevissimo prologo che ci offre una veduta della casa e spaventose urla provenire da essa in una notte lugubre ci introduce a un presupposto che caratterizza molti horror moderni, il classico massacro alla Amityville che si compie in ambito prettamente familiare. E d'altronde i restanti novanta minuti di visione sono sulla falsariga delle più canoniche ghost story ambientate nelle dimore infestate, con tutti i pro, ma soprattutto i contro, del caso. Abandoned - un titolo che è tutto un programma - è un film che si rivela eccessivamente derivativo nell'insistita reiterazione di topoi e jump-scare, che richiamano a pieni mani un immaginario abusato: porte che cigolano, luci che saltano, insetti che ronzano e così via, con immancabile scena della vasca in uno dei momenti più ipoteticamente tensivi.

Una storia povera e personaggi altalenanti

Una scena del film horror

Un appassionato di horror troverà assai poco di originale nella sceneggiatura e relativa messa in scena, all'insegna di una semplicità a tratti sconcertante che sfrutta il mezzo sovrannaturale per parlare di un argomento ben più spinoso e realisticamente complesso come quello della depressione post-partum. Peccato che l'approccio psicologico al tema non sia indagato con la corretta profondità, con luoghi comuni in serie che si riversano nell'interpretazione, volenterosa ma poco efficace, di Emma Roberts, che figura anche nelle vesti di produttrice. Nel cast a spiccare maggiormente è così l'elemento ambiguo e potenzialmente misterioso di Michael Shannon, che lavorando ancora una volta in sottrazione si conferma attore di altissimo livello, capace di spiccare anche in produzioni non sempre memorabili come questa.

Un contorno superficiale

Ancora Emma Roberts, madre afflitta in Abandoned

L'ambientazione esterna al luogo principale è talmente scarna da essere neutra, con quelle campagne del North Carolina tutte uguali tra loro e abitate da redneck e bifolchi, non certo il luogo ideale per una famiglia in procinto di costruire lì il proprio futuro. D'altronde spesso gli horror non brillano per verosimiglianza proprio a partire dalle motivazioni dei protagonisti e Abandoned opta per lo sfruttamento di molteplici forzature nel mostrare una coppia apparentemente idiosincratica, che sembra stare insieme più per obbligo contrattuale che per amore sincero. Conosciuto anche con il titolo italiano alternativo La fattoria maledetta, il film segna l'esordio dietro la macchina da presa del regista Spencer Squire, anche co-autore della sceneggiatura scritta a sei mani: ma se ci vogliono ben tre menti per partorire un racconto così fragile e spoglio di eventi significativi, il problema risiede proprio a monte. Ci troviamo infatti di fronte a una produzione che ha paura di osare, limitandosi a quel solito compitino che ormai non spaventa ormai (quasi) più nessuno.