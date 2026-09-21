Sanremo 2027, il nuovo regolamento: meno Big, voto online e stop all’uso dell’IA

Il nuovo regolamento della 77ª edizione introduce diverse novità nella gara e nelle modalità di voto. Sono 24 gli artisti in gara e debutta anche una nuova Serata Performance legata all'Eurovision 2027.

Il Festival di Sanremo 2027 prende ufficialmente forma. La Rai ha pubblicato oggi, 21 settembre 2026, il regolamento della 77ª edizione della kermesse, la prima affidata a Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Il Festival si svolgerà al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027. Il nuovo impianto introduce diverse modifiche rispetto alle ultime edizioni.

Sanremo 2027, cosa cambia con il nuovo regolamento

La kermesse canora cambia pelle. Con la pubblicazione delle norme della gara prende forma la prima edizione firmata da Stefano De Martino, tra il ridimensionamento del numero dei Big, l'arrivo del voto online e nuove regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Saranno 24 i Big in gara sul palco dell'Ariston

Uno dei primi elementi a cambiare è il numero degli artisti. I concorrenti saranno 24, contro i 30 dell'ultima edizione. Ventitré artisti saranno scelti direttamente dalla Direzione Artistica, mentre il ventiquattresimo posto sarà assegnato al vincitore di Sanremo Giovani 2026, che accederà direttamente alla categoria Campioni.

Tutti e 24 gli artisti, inoltre, saranno protagonisti di ciascuna delle cinque serate del Festival, con l'obiettivo di garantire a ogni concorrente uno spazio più ampio sul palco dell'Ariston.

Carlo Conti e Stefano De Martino sul palco dell'Ariston

La grande novità: arriva la Serata Performance

Tra le modifiche più significative c'è la nuova Serata Performance, prevista per venerdì 19 febbraio, già anticipata in precedenza. La serata sarà dedicata a esibizioni particolarmente spettacolari, con una forte attenzione a messa in scena, coreografie e dimensione visiva. Ma soprattutto avrà una funzione precisa: individuare il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest 2027.

Il vincitore di Sanremo, quindi, non sarà più automaticamente il rappresentante dell'Italia all'Eurovision. La scelta passerà attraverso il risultato della Serata Performance, nella quale il televoto sarà affiancato dal giudizio di una Academy composta da esperti internazionali provenienti da diversi ambiti dello spettacolo. La classifica non impatterà con la finale di sabato sera.

Cambia anche il sistema di voto

Il nuovo regolamento modifica anche il meccanismo delle votazioni. Nelle prime due serate saliranno sul palco tutti i 24 concorrenti. Martedì il voto sarà affidato per il 67% alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e per il restante 33% alla Giuria Popolare (Televoto e Voto Online). Mercoledì, invece, il 67% sarà attribuito alla Giuria delle Radio e il 33% alla Giuria Popolare.

La serata di giovedì 18 febbraio 2027 sarà dedicata alle Cover, i 24 Campioni dovranno presentare un brano del repertorio italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2026, affiancati da un artista ospite concordato con la Rai. Il voto sarà diviso così: Giuria Popolare: 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web: 33% e giuria delle Radio: 33%.

Nella serata finale di sabato 20 febbraio la graduatoria conclusiva sarà determinata dalla combinazione dei punteggi accumulati durante il Festival (prima e seconda serata) e del voto della Giuria Popolare (34%), Sala Stampa (33%), Radio (33%). È inoltre prevista la possibilità di votare attraverso RaiPlay, gratuitamente.

Arrivano regole sull'intelligenza artificiale e sulla lingua

Per la prima volta il regolamento interviene esplicitamente anche sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto dell'ingegno umano e non potranno essere realizzati attraverso sistemi di IA capaci di sostituire, alterare o snaturare l'apporto creativo principale. La Rai e la Direzione Artistica potranno inoltre effettuare verifiche tecnologiche per accertare eventuali violazioni.

I brani in gara devono essere eseguiti in lingua italiana, unica eccezione per parole o frasi in dialetto, lingua straniera o neo-idiomi purché non snaturino il complessivo carattere italiano del testo.

Le date di Sanremo 2027

Il Festival di Sanremo 2027 andrà in scena da martedì 16 a sabato 20 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo. Per Stefano De Martino sarà il debutto alla guida della manifestazione come conduttore e direttore artistico. Con la pubblicazione delle nuove regole, la macchina organizzativa della 77ª edizione entra così ufficialmente nel vivo.