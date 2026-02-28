Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027: a lui anche la direzione artistica

Ad annunciarlo è stato Carlo Conti nella finalissima dell'edizione 2026: il conduttore di Affari Tuoi sarà alla guida del Festival di Sanremo 2027

Per la prima volta al Festival ci sarà un passaggio di consegne: nella serata finale dell'edizione 2026 Carlo Conti passa il testimone a Stefano De Martino, ora ufficialmente conduttore di Sanremo 2027. E, a differenza di quanto si vociferava negli scorsi giorni, l'ex ballerino sarà anche direttore artistico.

Era dunque questo il motivo per cui il conduttore di Affari Tuoi era stato avvistato nelle scorse ore nella cittadina ligure.

Giallo invece sulla possibilità, paventata nel pomeriggio, di vedere anche una veterana come Antonella Clerici al suo fianco.

De Martino è il successore di Carlo Conti (e tra le poche alternative rimaste in Rai)

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Il dopo-Conti era in fondo già scritto: con il fuggi fuggi generale che c'è stato in RAI dal 2023, con gli abbandoni in primis di Fabio Fazio e Amadeus, sono rimaste effettivamente poche le carte che l'azienda del servizio pubblico poteva giocare in prime time.

Escludendo Carlo Conti, direttore artistico e conduttore di Sanremo per le edizioni 2025 e 2026, viale Mazzini avrebbe potuto soltanto puntare su due donne, Milly Carlucci (che rivedremo dal 21 marzo alle prese con la nuova edizione di Canzonissima) e la già nominata Antonella Clerici (in prima serata dal 6 marzo con The Voice Generations).

Il contratto milionario con cui Stefano De Martino è approdato alla conduzione di Affari Tuoi dopo Amadeus, però, prevedeva già la possibilità, in caso di buoni risultati, che il conduttore partenopeo approdasse a Sanremo dopo il biennio del "traghettatore" Conti. E i risultati sono stati al di sopra delle attese.

Il direttore artistico di Sanremo 2027 non sarà il manager dei Måneskin

Il nome che circolava, accanto a quello del conduttore di Affari Tuoi, era quello di Fabrizio Ferraguzzo, già dietro al successo di X Factor e oggi anche manager dei Måneskin. Quale sarebbe stato il suo ruolo? Quello di direttore artistico, ovvero di colui che, a Sanremo, sceglie effettivamente le canzoni che finiscono sul palco.

Invece, come annunciato da Carlo Conti davanti a un emozionatissimo De Martino, il conduttore partenopeo sarà anche direttore artistico della prossima edizione.

Una "nomina", quella di De Martino, che è subito stata accolta positivamente dal popolo dei social, tanto che su X l'hashtag #Sanremo2027 è subito entrato in tendenza.