La Notte dei Fiori stasera su Rai 1: chi canta e la scaletta

Da lungomare Pian di Nave a Sanremo, una serata-evento dedicata alla scuola genovese e ai grandi cantautori liguri, tra filmati d'archivio, nuove interpretazioni e omaggi al Festival.

La Rai aveva promesso Sanremo Estate, ma, considerando che alla fine dell'estate astronomica manca meno di un mese, supponiamo che la versione "soleggiata" della kermesse si sia trasformata ne La Notte dei Fiori, lo spettacolo-evento in onda stasera su Rai 1 alle 21.30, visibile anche in streaming su RaiPlay.

Lo spettacolo-evento è stato registrato a Sanremo, sul palco allestito sul lungomare di Pian di Nave, e celebra la musica ligure, i grandi cantautori della scuola genovese e la storia del Festival di Sanremo. A condurre la serata sono Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, che accompagnano il pubblico tra musica, racconti, immagini d'archivio e nuove interpretazioni dei brani che hanno segnato la canzone italiana.

La scaletta e i cantanti de La Notte dei Fiori

Sul palco sanremese si alternano artisti di generazioni e percorsi musicali diversi, chiamati a rileggere il repertorio dei grandi autori liguri.

Il cast della serata comprende:

Fabio Concato

Angelica Bove

Fabrizio Moro

Tosca

Nicolò Filippucci

Anna Tatangelo

Marco Masini

Roshelle

Maria Antonietta e Colombre

Sabrina Salerno

Cristina D'Avena

La serata non propone quindi soltanto un omaggio al passato, ma mette a confronto la tradizione della canzone d'autore con interpreti e linguaggi musicali differenti.

La scuola genovese protagonista a Sanremo

Il cuore dello spettacolo è la grande tradizione musicale ligure. Tra i protagonisti del racconto ci sono Fabrizio De André, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Bruno Lauzi e Ivano Fossati, raccontati attraverso filmati d'archivio, interviste e immagini.

Le loro canzoni tornano così sul palco attraverso nuove interpretazioni, creando un dialogo tra gli autori che hanno contribuito a trasformare la canzone italiana e gli artisti di oggi. È il filo che lega Genova, la Liguria e Sanremo, territori che hanno avuto un ruolo centrale nella storia della musica leggera italiana.

Tra gli autori celebrati da La Notte dei Fiori c'è naturalmente anche Gino Paoli, scomparso il 24 marzo 2026 a 91 anni.

Paoli è stato una delle figure più importanti della canzone d'autore italiana e ha firmato alcuni dei brani più conosciuti del repertorio nazionale, da Il cielo in una stanza a Sapore di sale, passando per Senza fine, Che cosa c'è e La gatta. Il suo ricordo entra nella serata attraverso i materiali d'archivio dedicati ai grandi protagonisti della scuola genovese.

Il viaggio musicale de La Notte dei Fiori non si ferma alla scuola genovese. La serata rende omaggio anche ad alcuni dei brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, creando un collegamento diretto tra la tradizione musicale ligure e la manifestazione che da decenni identifica la città nel panorama musicale italiano.

A completare lo spettacolo ci sono i momenti di comicità affidati a Federico Basso e Antonio Ornano, con uno sguardo ironico sulla Liguria e sulle sue tradizioni.