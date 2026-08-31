Sanremo 2027, Måneskin primi ospiti ufficiali: l'attesa reunion annunciata da Stefano De Martino

Il conduttore e direttore artistico ha annunciato che l'attesa reunion dei Måneskin ci sarà ed è attesa sul palco di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio

I Måneskin tornano insieme e lo faranno a febbraio sul palco dell'Ariston. La band formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sarà infatti tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2027. L'annuncio è arrivato direttamente da Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione, attraverso un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

Si tratta del primo grande nome annunciato per il Festival targato De Martino e soprattutto di un ritorno dal forte valore simbolico. Proprio a Sanremo, nel 2021, i Måneskin conquistarono la vittoria con Zitti e buoni, prima di trionfare anche all'Eurovision Song Contest e avviare una fase di grande successo internazionale.

I Måneskin a Sanremo 2027: la reunion è ufficiale

Sanremo 2023: i Maneskin, ospiti della terza serata, sul palco dell'Ariston

Dopo la pausa che ha portato i quattro componenti a concentrarsi sui rispettivi progetti solisti, i Måneskin si ritroveranno dunque nuovamente sullo stesso palco. Per il momento non sono stati comunicati dettagli sulla reunion: non è ancora noto quale sarà il momento del Festival dedicato alla band né quali brani verranno proposti.

La storia dei Måneskin, nonostante sia breve, è costellata di importanti riconoscimenti internazionali. La band ha vinto due MTV Video Music Awards, nel 2022 con I Wanna Be Your Slave nella categoria Best Alternative e nel 2023 con The Loneliest come Best Rock Video. È arrivata inoltre una candidatura ai Grammy Awards nella categoria Best New Artist. Prima della pausa, il gruppo aveva pubblicato, nel gennaio 2023, Rush!, album che ha consolidato ulteriormente la loro presenza sui mercati internazionali.

Dopo gli anni trascorsi insieme tra album, tournée e grandi palchi, i quattro musicisti hanno intrapreso percorsi individuali. La carriera solista più prolifica è stata, fin qui, quella di Damiano David, che nel maggio 2025 ha pubblicato l'album Funny Little Fears. Il progetto ha segnato una nuova fase artistica per il cantante, impegnato anche in un tour internazionale.

Sanremo 2027, De Martino prepara il suo Festival

La reunion dei Måneskin sarà quindi uno degli appuntamenti più attesi del primo Sanremo affidato a Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. La 77ª edizione del Festival si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027 e la macchina organizzativa è già partita. De Martino ha già anticipato alcuni elementi della struttura delle cinque serate e ha confermato l'intenzione di portare sul palco anche ospiti internazionali.

Ora, con l'annuncio dei Måneskin, arriva la prima certezza, un primo colpo importante per accendere l'attesa (già enorme) intorno al nuovo Festival.