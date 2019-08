Emma Marrone: il nuovo fidanzato è il modello norvegese Nikolai Danielsen (foto)

Emma Marrone avrebbe ritrovato l'amore: il nuovo fidanzato sarebbe Nikolai Danielsen, modello norvegese con cui la cantante e attrice è stata pizzicata in vacanza a Capri.

Le prime foto sono state diffuse sul numero di Chi in edicola, ma anche dallo stesso Nikolai, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni scatti della sua vacanza italiana, e in uno di questi c'è proprio lei, Emma Marrone. Nonostante il magazine diretto da Alfonso Signorini parli già di "nuovo amore" per la cantante salentina - che non ha mai nascosto il desiderio di avere qualcuno di speciale al proprio fianco, pur senza fretta -, nessuno dei due ha rilasciato alcuna dichiarazione e solo il tempo dirà se si tratti di un flirt estivo o di qualcosa di più duraturo.

D'altronde l'autunno per Emma Marrone sarà piuttosto impegnativo: non solo il nuovo singolo in uscita, scritto per lei da Vasco Rossi, ma soprattutto la sua prima prova da attrice. Gabriele Muccino l'ha scelta come interprete per il suo prossimo film, I migliori anni, che arriverà nei cinema il 13 febbraio 2020 e di cui abbiamo già avuto una ghiotta anticipazione: Emma in abito da sposa.