Emma Marrone nel nuovo film di Gabriele Muccino: ciak per I migliori anni

Emma Marrone diventa attrice per Gabriele Muccino e per I migliori anni, il suo nuovo film le cui riprese sono iniziate oggi a Roma e la cui uscita è prevista per il 2020.

Il film vedrà la cantante impegnata al fianco di Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Nicoletta Romanoff. Scritto da Gabriele Muccino e Paolo Costella, I Migliori Anni è la storia di quattro amici, Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria) che verrà raccontata nell'arco di 40 anni, a partire dal 1980, e accompagnerà i protagonisti dall'adolescenza all'età adulta. Con la colonna sonora firmata da Nicola Piovani (non si sa se con qualche contributo di Emma Marrone), I migliori anni arriverà nei cinema italiani il 13 febbraio 2020 distribuito dalla 01 Distribution.

A raccontare l'inizio della nuova avventura è stata proprio Emma Marrone, che ha voluto condividere con i follower su Instagram la prima pagina del copione e qualche riflessione: "Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele Muccino me l'ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po' lo è ... Ma ci voglio provare... voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me... e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali ma adesso sapete il perché!"