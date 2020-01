Emma Marrone: “Dopo il tumore mai più la tintura per capelli” Emma Marrone, che rivedremo ospite a Sanremo 2020, ha parlato in una lunga intervista di come, dopo il tumore, i medici le abbiano sconsigliato la tintura per capelli. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO

Emma Marrone non sarà più bionda, dopo il tumore i medici le hanno sconsigliato la tintura per capelli, così, quando la rivedremo sul palco di Sanremo 2020 come ospite, potrebbe avere un look già leggermente diverso rispetto a quello a cui ci ha abituati. La battaglia contro il tumore si può anche vincere, ma non senza conseguenze, fisiche e psicologiche, lo sa bene Emma Marrone. La cantante ha rilasciato un'intervista a Sette del Corriere della Sera dove ha dichiarato: "Dopo l'operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L'importante è sapere che sono bionda dentro".

Emma ha deciso di rendere pubblica la malattia anche in segno di rispetto verso i fan che avevano acquistato i biglietti dei concerti che si è vista costretta ad annullare: "Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla". L'ex concorrente di 'Amici' confessa che ad ogni controllo la paura ritorna: "La paura c'è ancora. Ogni tre mesi, quando devo fare le analisi, anche se in sala operatoria sono entrata come una spaccona".

Emma Marrone ospite a Sanremo 2020: è ufficiale

A Sanremo tornerà per la terza volta, nel 2012 lo vinse con il brano 'Non è l'inferno', nel 2015 affiancò Carlo Conti nella conduzione, oggi ritorna in veste di attrice e cantante. Nella prima serata sarà ospite con tutto il cast del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Dopo la presentazione del film che segna il suo esordio come attrice Emma ci proporrà un suo brano e probabilmente anche un medley dei suoi successi.